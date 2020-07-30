***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
30.07.2020 12:16
***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzında Satışa Sunulan Payların %5'inden Fazlasını Satın Alan Gerçek/Tüzel Kişi yoktur
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864173
BIST
12:061.128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:067,0082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:068,2161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0223
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:06438,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -3,83
|Açılış
|: 438,78
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|453.374
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|453.374
|% 10,00
|
|BURVA
|85,90
|7.936.330
|% 9,99
|
|POLTK
|164,10
|148.052
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|BFREN
|1.060,20
|3.257.995
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|KONYA
|476,40
|50.947.275
|% -8,96
|
|NIBAS
|16,09
|17.232.546
|% -6,18
|
|JANTS
|108,70
|9.963.701
|% -5,56
|
|ASELS
|34,94
|522.102.652
|% -0,96
|
|GARAN
|7,00
|505.288.923
|% -1,41
|
|GUSGR
|6,30
|449.326.860
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,23
|422.786.577
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,26
|261.544.775
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,23
|422.786.577
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|151.183.613
|% 0,59
|
|GARAN
|7,00
|505.288.923
|% -1,41
|
|GUSGR
|6,30
|449.326.860
|% 0,48
|
|KRDMD
|2,99
|193.726.605
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0477
|9,0931
|% -0,01
|
|Frank
|7,6113
|7,6572
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8583
|1,8677
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-16,83
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.933
|-6,30
|
|Tam
|2.973
|3.023
|-6,40
|
|Yarım
|1.443
|1.471
|-3,10
|
|Çeyrek
|724
|738
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,38
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|5,24
|5,25
|-0,21
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,39
|
Seans Raporu
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12:18XU100
Endeks 1, 127 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 6, 284.00 milyon TL de
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12:18KONYA
Yüzde -8.83 oranında düşüşle 477.10 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 440 adet işlem
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12:17AKGRT
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 293, 195 adet işlem
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12:16NIBAS
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 922 adet işlem
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12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, MGROS, DOHOL