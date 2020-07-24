***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notunun ekleri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861853BIST