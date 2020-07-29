***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arzına aracılık ettiğimiz Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak 55.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 11.000.000 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 7.000.000 TL olmak üzere toplam 18.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların, 2,40 TL halka arz fiyatıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasada "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Satış Yöntemi" suretiyle gerçekleştirilen halka arz işleminde, halka arzın ilk günü (29.07.2020) gelen talep seviyesinin yeterli görülmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Aracı Notu 5.1.3.1, 5.1.3.2. ve 5.2.3. maddelerinde belirtildiği üzere talep toplama süresinin sonu beklenmeden birinci gün (29.07.2020) birincil piyasa işlemi sonlandırılarak, dağıtım işlemi gerçekleştirilmiştir.Halka arza gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederiz.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863315BIST