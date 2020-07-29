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***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.07.2020 13:23
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Halka arzına aracılık ettiğimiz Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak 55.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 11.000.000 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 7.000.000 TL olmak üzere toplam 18.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların, 2,40 TL halka arz fiyatıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasada "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Satış Yöntemi" suretiyle gerçekleştirilen halka arz işleminde, halka arzın ilk günü (29.07.2020) gelen talep seviyesinin yeterli görülmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Aracı Notu 5.1.3.1, 5.1.3.2. ve 5.2.3. maddelerinde belirtildiği üzere talep toplama süresinin sonu beklenmeden birinci gün (29.07.2020) birincil piyasa işlemi sonlandırılarak, dağıtım işlemi gerçekleştirilmiştir.
Halka arza gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederiz.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863315


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 11,88 14.570.244 % 10,00  
KRGYO 6,05 39.616.678 % 10,00  
BURVA 78,10 15.736.832 % 10,00  
PKENT 867,90 2.709.584 % 10,00  
QNBFB 80,90 54.639.316 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9981 9,0432 % 0,69  
Frank 7,5515 7,5970 % 0,41  
Riyal 1,8510 1,8602 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -2,14  
Altın Gr. 438 438 1,20  
Cumhuriyet 2.876 2.904 8,60  
Tam 2.962 2.987 8,90  
Yarım 1.438 1.458 4,30  
Çeyrek 721 730 2,20  
Gümüş.Ons 24,28 24,32 -0,11  
Gümüş Gr. 5,44 5,45 0,00  
B. Petrol 44,17 44,17 0,56  
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