***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
24.07.2020 20:45
***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ektedir.
Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda detaylı olarak açıklandığı üzere halka arzın ilk günü yeterli talep gelmesi halinde dağıtım işlemi yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861855
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0370
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9757
En Düşük
7,9191
18:05418,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,26
|Açılış
|: 418,48
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7300
|8,7738
|% 0,46
|
|Frank
|7,3939
|7,4384
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|14,97
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.749
|25,60
|
|Tam
|2.808
|2.827
|32,60
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,90
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,01
|0,04
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|-0,03
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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17:57KRGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
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17:56KLNMA
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