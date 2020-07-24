***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ektedir.Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda detaylı olarak açıklandığı üzere halka arzın ilk günü yeterli talep gelmesi halinde dağıtım işlemi yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861855BIST