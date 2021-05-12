***INFO* *IYF* *FADE* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2021 11:55
***INFO******IYF******FADE******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [FADE, SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.(SEYKM) şirketlerinin 12.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararlarına istinaden FADE ve SEYKM paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik ilgili likidite sağlayıcılık sözleşmeleri imzalanmış olup, likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936356
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0542
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3522
En Düşük
8,2733
12:3510,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0296
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1327
En Düşük
10,0522
12:35491,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,37
|Açılış
|: 491,51
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
492,30
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3320
|8,3340
|% 0,65
|
|Euro
|10,1133
|10,1170
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,7314
|11,7902
|% 0,50
|
|Frank
|9,1745
|9,2298
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2134
|2,2245
|% 0,57
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-1,96
|
|Altın Gr.
|491
|491
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,90
|68,90
|0,35
|