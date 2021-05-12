***INFO* *IYF* *FADE* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF******FADE******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [FADE, SEYKM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.(SEYKM) şirketlerinin 12.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararlarına istinaden FADE ve SEYKM paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik ilgili likidite sağlayıcılık sözleşmeleri imzalanmış olup, likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936356BIST