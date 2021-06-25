***INFO* *IYF* *FADE* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF******FADE******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SEYKM, FADE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLikidite sağlayıcılık faaliyetlerini yürütmekte olduğumuz Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E), Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE.E) ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetlerimizi söz konusu Şirketlerin talebi üzerine 28.06.2021 gün sonu itibarıyla sonlandırılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944255BIST