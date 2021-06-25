***INFO* *IYF* *FADE* *SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 18:25
***INFO******IYF******FADE******SEYKM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SEYKM, FADE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Likidite sağlayıcılık faaliyetlerini yürütmekte olduğumuz Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E), Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE.E) ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetlerimizi söz konusu Şirketlerin talebi üzerine 28.06.2021 gün sonu itibarıyla sonlandırılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944255
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7778
En Düşük
8,6753
18:0510,4767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0708
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4896
En Düşük
10,3652
18:05501,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,06
|Açılış
|: 501,11
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,86
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7635
|8,7728
|% 0,74
|
|Euro
|10,4648
|10,4770
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,1555
|12,2165
|% 0,54
|
|Frank
|9,5160
|9,5733
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3304
|2,3421
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|2,85
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|0,50
|