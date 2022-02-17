***INFO* *IYF* *HUNER*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
17.02.2022 09:58
***INFO******IYF******HUNER*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
HUNER Paylarının Halka Arzında %5'ten Fazla Pay Alan Yatırımcı Yoktur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002295
BIST
12:462.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,87
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:4613,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0340
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6309
En Düşük
13,5639
12:4615,5113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0302
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:46827,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 9,16
|Açılış
|: 827,66
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:46
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.335.568
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.421.805
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|BMSCH
|8,00
|49.860.740
|% 8,55
|
|PKENT
|640,80
|1.350.806
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|20.694.092
|% -9,82
|
|AVHOL
|6,24
|7.762.314
|% -8,10
|
|THYAO
|29,72
|3.646.490.397
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,83
|1.014.792.188
|% -0,34
|
|TUPRS
|193,90
|771.143.965
|% -0,87
|
|EREGL
|28,52
|723.941.299
|% 1,21
|
|TAVHL
|40,48
|524.634.610
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,05
|516.716.927
|% 1,00
|
|THYAO
|29,72
|3.646.490.397
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,83
|1.014.792.188
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,33
|190.727.331
|% -1,27
|
|PETKM
|8,22
|406.142.144
|% -0,36
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6221
|13,6309
|% 0,25
|
|Euro
|15,5011
|15,5113
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,4777
|18,5703
|% 0,27
|
|Frank
|14,7261
|14,8148
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6190
|3,6371
|% 0,19
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|15,86
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.498
|5.581
|86,00
|
|Tam
|5.472
|5.608
|85,00
|
|Yarım
|2.645
|2.713
|41,11
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,56
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,09
|
|B. Petrol
|93,60
|93,60
|-1,21
|