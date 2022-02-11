***INFO* *IYF* *HUNER*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









ji Üretim A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinin 1. bölümü ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.hunyenilenebilirenerji.com/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001224BIST