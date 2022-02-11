***INFO* *IYF* *HUNER*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***INFO******IYF******HUNER*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [HUNER]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin ekleri olan, Bağımsız Denetim Şirketi Beyanı, Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Beyanı, Günlük Geri Alım Emri Taahhüdü ve 2022 Yılına İlişkin FAVÖK Taahhüdü ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.hunyenilenebilirenerji.com/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.Gayrimenkul değerleme raporları dosya boyutu büyüklüğü sebebiyle işbu açıklamanın ekinde yüklenememiş olup, şirketin https://www.hunyenilenebilirenerji.com/yatirimci-iliskileri sitesinden erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001236BIST