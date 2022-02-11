***INFO* *IYF* *HUNER*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.02.2022 18:39
***INFO******IYF******HUNER*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [HUNER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'ye ilişkin hazırlanan hukukçu raporunun 5. bölümü ekte yer almakta olup, bi önceki açıklamada pdf hatası vermesi sebebiyle yeniden yüklenmiştir. Aynı zamanda şirketin https://www.hunyenilenebilirenerji.com/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001269
BIST
18:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,38
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
18:0513,4931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0220
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
18:0515,3952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0694
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
18:05795,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,79
|Açılış
|: 795,80
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,75
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|653,80
|13.302.012
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|304.522.378
|% -9,96
|
|KAPLM
|61,75
|9.530.108
|% -6,44
|
|DESA
|11,04
|79.690.095
|% -6,36
|
|MANAS
|23,00
|11.265.839
|% -6,20
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|EREGL
|29,08
|2.182.575.999
|% -1,29
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|TUPRS
|197,70
|1.569.905.816
|% 4,05
|
|SISE
|13,87
|1.508.972.109
|% -0,36
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,10
|1.049.007.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|530.554.435
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|MOBTL
|1,93
|250.255.722
|% 9,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4875
|13,4998
|% -0,11
|
|Euro
|15,3769
|15,3935
|% -0,46
|
|Sterlin
|18,2851
|18,3768
|% 0,12
|
|Frank
|14,5103
|14,5977
|% -0,07
|
|Riyal
|3,5840
|3,6020
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|6,57
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|1,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VERUS
Yüzde 4.35 oranında artışla 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 346 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde 4.32 oranında artışla 547.80 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 840 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 18 artarak (% 0.12 ) 1, 834
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, PKENT, GMTAS, OYLUM, OZGYO, MOBTL
-
17:57
INTEM, DAGHL, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında