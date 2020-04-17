***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2020 14:51
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2019-23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2020
Tescil Tarihi
17.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
23.03.2020 yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firması tarafından gerçekleştirmesi onaylanmış olup, 17.04.2020 (bugün) tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838942
BIST
16:1398.200
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 1.950,90
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:136,9158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0290
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:137,5218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0115
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:13377,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -5,82
|Açılış
|: 377,95
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.728.770
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|723.361
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.822.268
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|11.196.809
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,38
|8.883.005
|% -6,11
|
|PGSUS
|51,10
|1.349.129.087
|% 2,36
|
|GARAN
|8,49
|754.387.068
|% 2,91
|
|THYAO
|10,48
|731.536.047
|% 3,15
|
|ASELS
|27,14
|603.993.299
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,82
|514.943.491
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,00
|254.107.742
|% 2,56
|
|KARSN
|1,45
|174.807.890
|% 5,07
|
|IHLAS
|0,66
|77.026.190
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|96.524.466
|% -0,93
|
|GARAN
|8,49
|754.387.068
|% 2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6087
|8,6519
|% -0,19
|
|Frank
|7,1177
|7,1605
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8349
|1,8441
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-17,07
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,35
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,50
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,90
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,80
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,75
|27,75
|-0,07
|
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