***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2021 14:29
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firmasının seçilmesine,
Seçimi yapılan beğımsız denetim firmasıyla sözleşme imzalanmasına ve bu seçimin yapılacak ilk toplantıda Şirketimizin Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
Bu konunun kamuya duyurulması için KAP'ta açıklama yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919701
BIST
16:061.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 18,21
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.399
En Düşük
1.256
16:067,8802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0983
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
16:069,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1338
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
16:06438,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,11
|Açılış
|: 438,27
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:06
|SASA
|43,64
|728.861.399
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|123.114.054
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|19.008.708
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,84
|293.219.447
|% -8,35
|
|GARAN
|7,36
|8.715.471.289
|% -7,77
|
|FROTO
|217,50
|1.792.703.810
|% 5,79
|
|EREGL
|15,65
|1.705.754.578
|% 6,39
|
|AKBNK
|4,97
|1.656.679.832
|% -6,75
|
|KOZAL
|115,80
|975.308.162
|% 5,46
|
|GARAN
|7,36
|8.715.471.289
|% -7,77
|
|AKBNK
|4,97
|1.656.679.832
|% -6,75
|
|YKBNK
|2,28
|673.900.414
|% -4,60
|
|EKGYO
|1,88
|462.543.334
|% -0,53
|
|TSKB
|1,42
|348.485.469
|% -3,40
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8725
|7,8802
|% 1,26
|
|Euro
|9,3502
|9,3929
|% 1,45
|
|Sterlin
|10,7896
|10,8437
|% 0,52
|
|Frank
|8,3979
|8,4485
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0856
|2,0961
|% 1,03
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-4,22
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.888
|2.963
|9,70
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|4,69
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|61,89
|61,89
|-2,73
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:18MERKO
Yüzde 6.47 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 423, 594 adet işlem
-
16:17ISYAT
Yüzde 5.71 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 544, 908 adet işlem
-
16:16ESEN
Yüzde 6.07 oranında artışla 39.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 266 adet işlem
-
16:15TKNSA
Yüzde 4.56 oranında artışla 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 763, 346 adet işlem
-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 34 kaybederek (% -0.16 ) 1, 430