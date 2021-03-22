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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.03.2021 14:29



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

         Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında  
Şirketimizin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firmasının seçilmesine, 
Seçimi yapılan beğımsız denetim firmasıyla sözleşme imzalanmasına ve bu seçimin yapılacak ilk toplantıda Şirketimizin Genel Kurulunun onayına sunulmasına, 
Bu konunun kamuya duyurulması için KAP'ta açıklama yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilmesine 
oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919701


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