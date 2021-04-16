***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.04.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar16.04.2021 (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928952BIST