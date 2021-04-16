***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.04.2021 18:48
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
16.04.2021 (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928952
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
18:059,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0729
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
18:05461,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,04
|Açılış
|: 461,33
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|360.855,00
|360.855
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|193.153.535
|% 9,97
|
|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
|
|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|112.005.562
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.172.165
|% -9,99
|
|KRTEK
|13,17
|7.501.196
|% -9,98
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 1,72
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% -1,25
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 4,16
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0687
|8,0742
|% 0,84
|
|Euro
|9,6674
|9,6797
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,1236
|11,1794
|% 1,07
|
|Frank
|8,7328
|8,7854
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1448
|2,1555
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|14,41
|
|Altın Gr.
|461
|461
|7,04
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,96
|66,96
|0,02
|