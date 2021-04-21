***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.04.2021 14:10
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.04.2021
Tescil Tarihi
20.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.04.2021 - 10314
Açıklamalar
16.04.2021 yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firması tarafından gerçekleştirmesi onaylanmış olup, 20.04.2021 tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929995
BIST
15:271.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,25
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:278,1807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0735
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:279,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0781
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:27469,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,23
|Açılış
|: 469,06
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.661.795
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.165.671
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|10.555.704
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|4.348.343
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|223.041.989
|% -9,93
|
|PETKM
|6,42
|769.565.949
|% -2,28
|
|EREGL
|18,25
|743.839.166
|% 0,11
|
|GARAN
|6,97
|712.366.658
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,10
|440.622.680
|% -1,39
|
|THYAO
|10,96
|340.660.918
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,07
|309.997.942
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|769.565.949
|% -2,28
|
|GARAN
|6,97
|712.366.658
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.041.989
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|148.200.891
|% -0,54
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1788
|8,1807
|% 0,91
|
|Euro
|9,8354
|9,8470
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,3543
|11,4112
|% 0,74
|
|Frank
|8,8748
|8,9282
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1745
|2,1854
|% 0,87
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,06
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|43,65
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|21,11
|
|Çeyrek
|748
|766
|10,56
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,11
|
|B. Petrol
|65,54
|65,54
|-1,03
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:41OYLUM
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 699 adet işlem
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, PGSUS
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 17 kaybederek (% -1.28 ) 1, 166
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, FORMT, UTPYA, BRKO, UMPAS, SEKUR, ATSYH, ATLAS
-
15:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ANELE, SNPAM, SAMAT, BJKAS, ODAS, BRMEN, AVGYO, UFUK, NUGYO, YAYLA