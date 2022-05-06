***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.05.2022 13:27
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
06.05.2022 (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027165
BIST
13:522.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -10,74
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
13:5214,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0878
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
13:5215,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1219
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
13:52904,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,11
|Açılış
|: 904,82
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler13:50
|ALKA
|35,02
|50.520.702
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.234.570
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.388.132
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.016.304
|% 9,92
|
|DENGE
|1,69
|8.721.684
|% 9,74
|
|PETUN
|24,36
|47.812.417
|% -8,35
|
|ODAS
|2,47
|393.585.303
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,86
|114.824.971
|% -6,72
|
|DAGHL
|20,00
|2.465.480
|% -5,39
|
|UZERB
|35,82
|110.359
|% -5,09
|
|SISE
|19,55
|3.614.381.341
|% 3,93
|
|THYAO
|42,38
|1.866.950.916
|% -0,70
|
|KOZAL
|184,90
|1.021.717.861
|% 4,05
|
|TUPRS
|248,70
|902.623.075
|% 1,39
|
|KOZAA
|33,88
|746.861.123
|% 4,25
|
|SISE
|19,55
|3.614.381.341
|% 3,93
|
|ODAS
|2,47
|393.585.303
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,84
|620.618.109
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|267.134.959
|% -1,85
|
|AKBNK
|8,69
|652.071.895
|% -1,03
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9453
|14,9501
|% 0,60
|
|Euro
|15,8291
|15,8418
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,4358
|18,5283
|% 0,73
|
|Frank
|15,1411
|15,2323
|% 0,80
|
|Riyal
|3,9723
|3,9922
|% 0,60
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,88
|
|Altın Gr.
|904
|905
|7,94
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,45
|