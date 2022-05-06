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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.05.2022 13:27
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

06.05.2022 (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır.    Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027165


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Frank 15,1411 15,2323 % 0,80  
Riyal 3,9723 3,9922 % 0,60  
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Altın Ons 1.885 1.885 7,88  
Altın Gr. 904 905 7,94  
Cumhuriyet 6.073 6.165 11,00  
Tam 6.043 6.197 20,11  
Yarım 2.921 2.998 9,73  
Çeyrek 1.465 1.499 4,86  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 -0,06  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,04  
B. Petrol 113 113 2,45  
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