***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2023 16:13
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
07.04.2023 (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133679
BIST
16:194.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 26,72
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:1919,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:1921,0170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0167
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:191.243,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:17
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.776.205.758
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.060
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.153.664
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.296.005
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.184.252
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,84
|108.709.750
|% -6,26
|
|POLTK
|2.070,10
|24.475.698
|% -6,09
|
|DITAS
|27,62
|15.375.459
|% -4,76
|
|KGYO
|49,76
|11.166.099
|% -3,94
|
|THYAO
|127,40
|2.125.706.238
|% 0,16
|
|KOZAL
|21,68
|1.906.102.542
|% 1,31
|
|ASTOR
|58,00
|1.823.743.398
|% -1,28
|
|GESAN
|74,35
|1.776.205.758
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.498.294.417
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,59
|1.215.226.452
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,17
|1.355.397.474
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,68
|1.906.102.542
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,02
|232.268.323
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,51
|191.196.649
|% 0,00
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2460
|19,2566
|% 0,03
|
|Euro
|20,9840
|20,9963
|% -0,18
|
|Sterlin
|23,8119
|23,9313
|% -0,22
|
|Frank
|21,1491
|21,2765
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1173
|5,1429
|% 0,05
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.528
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.165
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|