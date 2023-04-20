***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.01.2023, 07.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.04.2023Tescil Tarihi20.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.04.2023 - 10816Açıklamalar07.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmış olup söz konusu husus 20.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 20.04.2023 tarih ve 10816 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140303BIST