***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.06.2020 08:58
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 18.467.325 TL'den 33.800.000 TL'ye bedelsiz olarak artırılmasına istinaden esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849759
BIST
11:14110.773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 751,16
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.934
En Düşük
110.157
11:146,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7823
En Düşük
6,7485
11:147,6687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0375
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
11:14369,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,89
|Açılış
|: 369,73
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,10
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|27,50
|5.430.950
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|46.482.459
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|1.490.678
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.558.010
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|989.341
|% 9,98
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,37
|529.729.229
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,72
|366.736.796
|% 4,88
|
|THYAO
|12,79
|307.955.531
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,65
|242.863.524
|% 4,58
|
|TUPRS
|90,90
|222.301.484
|% 1,73
|
|EKGYO
|1,72
|366.736.796
|% 4,88
|
|GSRAY
|3,65
|242.863.524
|% 4,58
|
|GARAN
|8,37
|529.729.229
|% 0,97
|
|GSDHO
|1,82
|66.524.566
|% 1,11
|
|PETKM
|3,80
|135.547.590
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5773
|8,6203
|% 0,38
|
|Frank
|7,0182
|7,0605
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|10,54
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.434
|-13,80
|
|Tam
|2.469
|2.512
|-6,90
|
|Yarım
|1.205
|1.221
|-8,80
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,59
|