***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.04.2021 18:48
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının 2025 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılması ve bu kapsamda ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek kabul edilmesine ilişkin olarak başvurumuzun SPK'nın 01.03.2020 tarihli onayını takiben Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru neticesinde Bakanlık'tan da 18.03.2020 tarihinde izin alınmıştır. SPK ve Bakanlık onaylı tadil metni 16.04.2021 (bugün) tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928953
BIST
18:051.408
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|: 1.406
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|360.855,00
|360.855
|% 10,00
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|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
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|QUAGR
|29,12
|193.153.535
|% 9,97
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|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
|
|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|112.005.562
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.172.165
|% -9,99
|
|KRTEK
|13,17
|7.501.196
|% -9,98
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 1,72
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% -1,25
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|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 4,16
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0703
|8,0813
|% 0,92
|
|Euro
|9,6691
|9,6831
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,1230
|11,1788
|% 1,06
|
|Frank
|8,7331
|8,7857
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1447
|2,1555
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|14,62
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,91
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,05
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
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|B. Petrol
|66,84
|66,84
|-0,10
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