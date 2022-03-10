***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ileŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2026 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesi, esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılmasına, alınacak izinleri müteakiben esas sözleşme değişikleri için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştirSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009205BIST