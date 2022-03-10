***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.03.2022 18:37
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2026 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesi, esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılmasına, alınacak izinleri müteakiben esas sözleşme değişikleri için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009205
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.055
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|Önceki Kapanış
|: 2.043
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2.068
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0516,4559
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|Önceki Kapanış
|: 16,1500
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18:05955,36
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 938,63
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963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8447
|14,8644
|% 1,47
|
|Euro
|16,3934
|16,4434
|% 1,16
|
|Sterlin
|19,4099
|19,5072
|% 0,88
|
|Frank
|15,9036
|15,9994
|% 1,04
|
|Riyal
|3,9478
|3,9676
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|8,58
|
|Altın Gr.
|952
|952
|13,04
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,25
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,85
|