***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.03.2022 19:06
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2026 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesi, esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılması ve, alınacak izinleri müteakiben esas sözleşme değişikleri için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına ilişkin almış olduğu 10.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında SPK başvurusu 11.03.2022 tarihinde yapılmıştır.
Tadil metninde sehven yapılan hata düzeltilerek 18.03.2022 tarihli yeni bir yönetim kurulu kararı alınmış olup, revize edilen tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011587
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0838
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 16,2900
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|Önceki Kapanış
|: 16,2800
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16,4202
En Düşük
16,2537
18:05916,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 916,93
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|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7823
|14,7881
|% 0,59
|
|Euro
|16,3594
|16,3934
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,4452
|19,5427
|% 1,01
|
|Frank
|15,8019
|15,8971
|% 1,24
|
|Riyal
|3,9322
|3,9520
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-15,58
|
|Altın Gr.
|917
|918
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,39
|