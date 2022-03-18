***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2026 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesi, esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılması ve, alınacak izinleri müteakiben esas sözleşme değişikleri için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına ilişkin almış olduğu 10.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında SPK başvurusu 11.03.2022 tarihinde yapılmıştır.Tadil metninde sehven yapılan hata düzeltilerek 18.03.2022 tarihli yeni bir yönetim kurulu kararı alınmış olup, revize edilen tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011587BIST