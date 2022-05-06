***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.05.2022 13:28
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının 2026 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve bu kapsamda ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek kabul edilmesine ilişkin olarak başvurumuzun SPK'nın 23.03.2022 tarihli onayını takiben Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru neticesinde Bakanlık'tan da 04.04.2022 tarihinde izin alınmıştır. SPK ve Bakanlık onaylı tadil metni 06.05.2022 (bugün) tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027166
BIST
13:292.458
En Yüksek
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|Açılış
|: 2.461
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912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ALKA
|35,02
|50.410.214
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.062.056
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.388.132
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|72.146.583
|% 9,92
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|TIRE
|16,96
|82.120.758
|% 9,84
|
|PETUN
|24,40
|47.419.240
|% -8,20
|
|ODAS
|2,47
|391.642.121
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,88
|112.715.099
|% -6,33
|
|DAGHL
|20,00
|2.465.480
|% -5,39
|
|UZERB
|35,82
|110.359
|% -5,09
|
|SISE
|19,56
|3.510.850.397
|% 3,99
|
|THYAO
|42,44
|1.793.545.129
|% -0,56
|
|KOZAL
|186,30
|1.006.198.339
|% 4,84
|
|KOZAA
|34,24
|728.938.442
|% 5,35
|
|EREGL
|33,06
|695.468.281
|% -1,31
|
|SISE
|19,56
|3.510.850.397
|% 3,99
|
|ODAS
|2,47
|391.642.121
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,85
|583.219.372
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|258.775.492
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,70
|580.898.071
|% -0,91
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,9368
|14,9438
|% 0,56
|
|Euro
|15,8241
|15,8360
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,3901
|18,4823
|% 0,48
|
|Frank
|15,1200
|15,2111
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9707
|3,9906
|% 0,56
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,07
|
|Altın Gr.
|904
|904
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,02
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|B. Petrol
|113
|113
|2,55
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