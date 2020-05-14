***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
14.05.2020 18:10
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Paylar) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 17.04.2020 tarihinde tescil edilmiş, 22.04.2020 tarih ve 10064 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/04/2020 22/04/2020 10064
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845039
BIST
17:5999.140
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -1.019,02
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
17:596,9631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0123
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
17:597,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
17:59387,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,19
|Açılış
|: 387,43
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|KAPLM
|6,82
|7.166.913
|% 10,00
|
|CMBTN
|71,50
|15.606.943
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|8.258.566
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|27.517.844
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.337.564
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|618.393
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|406.913.813
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|129.850.656
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|57.163.825
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.025.622
|% -9,97
|
|ASELS
|29,24
|1.662.322.998
|% 2,02
|
|ECILC
|5,86
|1.280.081.044
|% -1,68
|
|GARAN
|7,72
|778.361.131
|% -2,28
|
|SELEC
|8,92
|467.594.125
|% -7,18
|
|SASA
|9,26
|463.882.047
|% 1,76
|
|ECILC
|5,86
|1.280.081.044
|% -1,68
|
|IEYHO
|0,64
|109.084.854
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,48
|416.895.949
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,15
|159.093.869
|% -1,71
|
|CEMAS
|1,06
|140.959.076
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4613
|8,5038
|% -0,57
|
|Frank
|7,1278
|7,1707
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8454
|1,8547
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|15,82
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.531
|12,20
|
|Tam
|2.559
|2.597
|12,50
|
|Yarım
|1.249
|1.269
|6,10
|
|Çeyrek
|624
|635
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,77
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,02
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,97
|
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