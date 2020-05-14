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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme

14.05.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Paylar) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 17.04.2020 tarihinde tescil edilmiş, 22.04.2020 tarih ve 10064 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/04/2020 22/04/2020 10064



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845039


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YAPRK 10,34 8.258.566 % 10,00  
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Tam 2.559 2.597 12,50  
Yarım 1.249 1.269 6,10  
Çeyrek 624 635 3,10  
Gümüş.Ons 15,73 15,77 0,18  
Gümüş Gr. 3,51 3,52 0,02  
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