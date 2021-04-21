***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
21.04.2021 14:09
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Paylar) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 20.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 21.04.2021 tarih ve 10314 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 20/04/2021 21/04/2021 10314
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929994
BIST
15:291.340
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -24,91
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:298,1811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0739
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:299,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0787
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:29469,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,60
|Açılış
|: 469,42
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:29
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.661.795
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.165.671
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|10.555.704
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|4.348.343
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|223.041.989
|% -9,93
|
|PETKM
|6,42
|769.565.949
|% -2,28
|
|EREGL
|18,25
|743.839.166
|% 0,11
|
|GARAN
|6,97
|712.366.658
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,10
|440.622.680
|% -1,39
|
|THYAO
|10,96
|340.660.918
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,07
|309.997.942
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|769.565.949
|% -2,28
|
|GARAN
|6,97
|712.366.658
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.041.989
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|148.200.891
|% -0,54
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1776
|8,1811
|% 0,91
|
|Euro
|9,8401
|9,8476
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,3543
|11,4112
|% 0,74
|
|Frank
|8,8748
|8,9282
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1745
|2,1854
|% 0,87
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,06
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|43,65
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|21,11
|
|Çeyrek
|748
|766
|10,56
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,11
|
|B. Petrol
|65,54
|65,54
|-1,03
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:41OYLUM
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 699 adet işlem
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, PGSUS
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 17 kaybederek (% -1.28 ) 1, 166
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, FORMT, UTPYA, BRKO, UMPAS, SEKUR, ATSYH, ATLAS
-
15:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ANELE, SNPAM, SAMAT, BJKAS, ODAS, BRMEN, AVGYO, UFUK, NUGYO, YAYLA