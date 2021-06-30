***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiş, 30.06.2021 tarih ve 10360 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Ana Sözleşmesi ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 30/06/2021 30/06/2021 10360http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945133BIST