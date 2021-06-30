***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
30.06.2021 16:38
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiş, 30.06.2021 tarih ve 10360 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Ana Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/06/2021 30/06/2021 10360
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945133
BIST
16:441.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:448,6746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0593
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:4410,3060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0916
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:44489,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,57
|Açılış
|: 489,98
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:44
|FADE
|22,44
|60.185.603
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.648
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.077.861
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.892.891
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.559.189
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|36,00
|6.613.021
|% -7,74
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,44
|13.620.758
|% -6,53
|
|GARAN
|8,33
|1.043.938.367
|% 0,97
|
|THYAO
|13,46
|683.170.210
|% 0,52
|
|KUTPO
|61,05
|629.512.539
|% 2,18
|
|SASA
|27,46
|370.705.016
|% -2,90
|
|AKBNK
|5,32
|360.864.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|285.636.395
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,17
|303.225.844
|% 0,46
|
|GARAN
|8,33
|1.043.938.367
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,32
|360.864.443
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|68.803.770
|% -0,78
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6714
|8,6746
|% -0,68
|
|Euro
|10,2980
|10,3060
|% -0,88
|
|Sterlin
|11,9554
|12,0154
|% -0,80
|
|Frank
|9,3452
|9,4015
|% -1,02
|
|Riyal
|2,3054
|2,3170
|% -0,69
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-4,83
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.299
|-10,00
|
|Tam
|3.233
|3.317
|-10,55
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|-5,11
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,57
|