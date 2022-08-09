***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
09.08.2022 19:18
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 08.08.2022 tarihinde tescil edilmiş, 08.08.2022 tarih ve 10634 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Ana Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/08/2022 08/08/2022 10634
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053735
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
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2.807
En Düşük
2.762
17:5917,8847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0649
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
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17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,2919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0063
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.032,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.032,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8757
|17,8939
|% -0,31
|
|Euro
|18,2717
|18,2930
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,5446
|21,6527
|% -0,21
|
|Frank
|18,6846
|18,7972
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7434
|4,7672
|% -0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,53
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.916
|6.985
|-2,00
|
|Yarım
|3.370
|3.415
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,14
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|B. Petrol
|95,65
|95,65
|-1,00
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