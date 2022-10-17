***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
17.10.2022 22:03
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 Ara dönemine ilişkin Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072597
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,2954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2308
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3097
En Düşük
18,0503
17:59983,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,38
|Açılış
|: 984,05
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5707
|18,5795
|% 0,06
|
|Euro
|18,2662
|18,2938
|% 1,27
|
|Sterlin
|21,0292
|21,1347
|% 1,62
|
|Frank
|18,5832
|18,6952
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9275
|4,9522
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|3,07
|
|Altın Gr.
|985
|985
|3,09
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.637
|6.719
|-71,00
|
|Yarım
|3.234
|3.285
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.642
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,22
|
|B. Petrol
|91,54
|91,54
|-0,09
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
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17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410