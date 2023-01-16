***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2022, 25.07.2022, 17.08.2022, 16.12.2022, 13.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/11/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıHedef Varlık Kiralama A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne Kapsamında Kira Sertifikaları İhracında Bulunmak.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi500.000Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.01.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı500.000Beher Payın Alış Fiyatı1,00Toplam Tutar500.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100,00Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100,00Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100,00Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,014İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,004Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkilenilmesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni KuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla,-Ulusal düzenlemelere uygun olarak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi unvanı ile 500.000 TL sermayeli Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına,-Kuruluşu yapılacak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin sermayesine 500.000 TL ile %100 oranında iştirak edilmesineilişkin Kurul'a yapmış olduğumuz başvuru, Kurul'un 15.12.2022 tarihli toplantısında onaylanmıştı.Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluşuna ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı izni de alınmış olup, 12.01.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluşunun tescili gerçekleşmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde kuruluş esas sözleşmesi yayımlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102489BIST