***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/07/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıVaha Trade EOODSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDanışmanlık ve TicaretSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi950.000 Bulgar Levasıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.08.2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı95.000Beher Pay Fiyatı1,8796Toplam Tutar178.566 Bulgar LevasıSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,14İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,83Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı27.570Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirket faaliyetlerinde kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıDemet KaralKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/07/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDefter DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası20.07.2020 / KFD ? 2020/03Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar178.566 Bulgar Levası (30.06.2020 Tarihli TL cinsinden değeri 708.907,02 TL)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporundaki döviz cinsinden değer üzerinden gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimizin 27.07.2020 tarih ve 68 sayılı yönetim kurulu kararı ile- Şirketimizin 14.07.2020 tarih ve 66 sayılı kararı ile satışına yetki verilen %100 bağlı ortaklığımız Vaha Trade EOOD unvanlı şirketin toplam 95.000 hisse ve her bir hissenin değeri 10,00 Bulgar Levası olmak üzere 950.000 BGN olan sermayesindeki hisselerimizin tamamının Demet KARAL'a satılmasına,- Satış değerinin Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından tespit edilen 178.566 Bulgar Levası değer üzerinden 27.07.2020 tarihli döviz satış kuru olan 4,1244 TL üzerinden olmak üzere toplam 736.477,61 TL olarak belirlenmesine,- Hisselerin devri için taraflarca hisse devir sözleşmesi imzalanmasına,- Hisse devir sürecinin Bulgaristan resmi kurumları tarafından tescil işlemi gerçekleştirilerek tamamlanmasına kadar SPK II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizliliğinin korunabilmesi adına, işbu hisse devrinin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ve açıklamanın gizliliğinin korunması için tedbir alınmasına,- Hisse devir sürecinin tamamlanması ve erteleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde gerekli açıklamaların ivedilikle kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Söz konusu bağlı ortaklıktaki hisse devri bugün (12.08.2020) itibarıyla Bulgaristan'daki tescil işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamlanmıştır. Devir sürecinin tamamlanması ile birlikte 27.07.2020 tarihinde açıklamanın ertelenmesine ilişkin durumunun ortadan kalkması ile işbu açıklama yapılmakta olup, söz konusu satış işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sınıfına girmemektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868391BIST