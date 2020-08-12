***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
12.08.2020 18:15
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Vaha Trade EOOD
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Danışmanlık ve Ticaret
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
950.000 Bulgar Levası
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.08.2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
95.000
Beher Pay Fiyatı
1,8796
Toplam Tutar
178.566 Bulgar Levası
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,14
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,83
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
27.570
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirket faaliyetlerinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Demet Karal
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/07/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Defter Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20.07.2020 / KFD ? 2020/03
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
178.566 Bulgar Levası (30.06.2020 Tarihli TL cinsinden değeri 708.907,02 TL)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundaki döviz cinsinden değer üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimizin 27.07.2020 tarih ve 68 sayılı yönetim kurulu kararı ile
- Şirketimizin 14.07.2020 tarih ve 66 sayılı kararı ile satışına yetki verilen %100 bağlı ortaklığımız Vaha Trade EOOD unvanlı şirketin toplam 95.000 hisse ve her bir hissenin değeri 10,00 Bulgar Levası olmak üzere 950.000 BGN olan sermayesindeki hisselerimizin tamamının Demet KARAL'a satılmasına,
- Satış değerinin Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından tespit edilen 178.566 Bulgar Levası değer üzerinden 27.07.2020 tarihli döviz satış kuru olan 4,1244 TL üzerinden olmak üzere toplam 736.477,61 TL olarak belirlenmesine,
- Hisselerin devri için taraflarca hisse devir sözleşmesi imzalanmasına,
- Hisse devir sürecinin Bulgaristan resmi kurumları tarafından tescil işlemi gerçekleştirilerek tamamlanmasına kadar SPK II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizliliğinin korunabilmesi adına, işbu hisse devrinin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ve açıklamanın gizliliğinin korunması için tedbir alınmasına,
- Hisse devir sürecinin tamamlanması ve erteleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde gerekli açıklamaların ivedilikle kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Söz konusu bağlı ortaklıktaki hisse devri bugün (12.08.2020) itibarıyla Bulgaristan'daki tescil işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamlanmıştır. Devir sürecinin tamamlanması ile birlikte 27.07.2020 tarihinde açıklamanın ertelenmesine ilişkin durumunun ortadan kalkması ile işbu açıklama yapılmakta olup, söz konusu satış işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sınıfına girmemektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868391
BIST