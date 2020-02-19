***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 88.236.558 30.852.148Satışların Maliyeti28 -50.732.089 -15.305.393TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.504.469 15.546.755BRÜT KAR (ZARAR)37.504.469 15.546.755Genel Yönetim Giderleri29 -24.899.435 -13.295.988Pazarlama Giderleri29 -4.557.176 -2.449.627Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 9.013.825 16.450.557Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -9.016.499 -14.465.811ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.045.184 1.785.886Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 228.683 486.914FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.273.867 2.272.800Finansman Gelirleri32 1.952.463 2.092.689Finansman Giderleri33 -3.969.764 -1.831.191SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.256.566 2.534.298Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.584.509 -928.707Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.627.882 -766.110Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 43.373 -162.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.672.057 1.605.591DÖNEM KARI (ZARARI)4.672.057 1.605.591Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.672.057 1.605.591Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,25300000 0,08690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.593.434 8.566.337Dönem Karı (Zararı)4.672.057 1.605.591Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.310.694 2.237.346Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:18,19 1.618.363 522.873Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-176.695 186.824Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:11,12 -176.695 186.824Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler604.756 160.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 604.756 160.272Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.908.444 446.142Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.072.458 -118Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 2.983.196 446.260Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.294Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.472Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.472Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.584.509 928.707Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-228.683Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -228.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.883.072 5.639.759Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-117.912.095 12.106.640İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -117.912.095 12.106.640Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.450.581 -169.970İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.195 27.537İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.459.776 -197.507Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 24.778 -28.194Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.726.330 -6.517.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)105.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 62.621.219 -6.517.139Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 1.318.680 79.225Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-257.949 185.229İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)78.571İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-336.520 185.229İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-332.235 -16.032Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.752Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-332.235 -13.280Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-49.900.321 9.482.696Alınan Faiz10 1.072.458 118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -676.146 -75.034Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.089.425 -841.443YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.708.117 1.116.214Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 274.022 1.337.715Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri418.720Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 418.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.400.859 -221.501Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -4.198.598 -85.461Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -202.261 -136.040FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.155.741 -5.397.625Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri54.364.679 -4.951.365Kredilerden Nakit Girişleri8 18.176.029 -4.951.365Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri8 36.188.650Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-560.021Ödenen Faiz-2.648.917 -446.260YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.145.810 4.284.926Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi78.083 425.775NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.067.727 4.710.701DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.462.773 3.752.072DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.395.046 8.462.773Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 92.260.894 19.353.398Finansal Yatırımlar446.480 720.502Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar446.480 720.502Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar7 446.480 720.502Ticari Alacaklar143.335.766 25.244.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 143.335.766 25.244.682Diğer Alacaklar4.931.478 5.151.786İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9.195İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.931.478 5.142.591Peşin Ödenmiş Giderler244.015 311.676İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 244.015 311.676Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 79Diğer Dönen Varlıklar337.544 9.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 337.544 9.150ARA TOPLAM241.556.177 50.791.273TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR241.556.177 50.791.273DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar7 476.030 476.030Diğer Alacaklar6.277.551 606.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 6.277.551 606.662Maddi Duran Varlıklar4.357.530 1.055.625Tesis, Makine ve Cihazlar18 2.162.740 315.917Taşıtlar18 724.214 138.586Mobilya ve Demirbaşlar18 276.693 173.912Özel Maliyetler18 1.193.883 426.340Diğer Maddi Duran Varlıklar870Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.284.995Maddi Olmayan Duran Varlıklar731.414 664.883Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 731.414 664.883Peşin Ödenmiş Giderler43.796 913İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 43.796 913TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.171.316 2.804.113TOPLAM VARLIKLAR255.727.493 53.595.386KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar54.698.959İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.811.779Banka Kredileri8 4.811.779İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar49.887.180Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 49.887.180Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları849.377İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları849.377Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 849.377Ticari Borçlar159.593.893 20.892.340İlişkili Taraflara Ticari Borçlar105.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 159.488.782 20.892.340Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.650.794 332.114Diğer Borçlar145.320 221.254İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 78.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 66.749 221.254Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 538.457 968Kısa Vadeli Karşılıklar140.476 139.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 90.268 139.624Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 50.208ARA TOPLAM217.617.276 21.586.300TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER217.617.276 21.586.300UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.647.769Diğer Borçlar182.015İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar182.015Uzun Vadeli Karşılıklar164.561 303.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 164.561 303.840Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 129.200 157.637Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.941.530 643.492TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER219.558.806 22.229.792ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.168.687 31.365.594Ödenmiş Sermaye27 18.467.325 18.467.325Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-60.983 -113.936Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)-60.983 -113.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)928.858 850.775Yabancı Para Çevrim Farkları503.858 425.775Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.840.670 1.334.933Yasal Yedekler1.840.670 1.334.933Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.320.760 9.220.906Net Dönem Karı veya Zararı4.672.057 1.605.591TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.168.687 31.365.594TOPLAM KAYNAKLAR255.727.493 53.595.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -90.409 65.655 1.685.280 7.564.798 1.305.981 28.998.630 28.998.630Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler425.000 -220 424.780 424.780Diğer Düzeltmeler362.153 -362.153Transferler27 -712.500 2.018.481 -1.305.981Dönem Karı (Zararı)27 1.605.591 1.605.591 1.605.591Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.527 360.120 336.593 336.593Dönem Sonu Bakiyeler27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594Transferler27 505.737 1.099.854 -1.605.591Dönem Karı (Zararı)27 4.672.057 4.672.057 4.672.057Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.953 78.083 131.036 131.036Dönem Sonu Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.672.057 1.605.591DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52.953 -23.527Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 67.889 -30.163Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.936 6.636Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -14.936 6.636Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar78.083 360.120Yabancı Para Çevrim Farkları78.083 360.120Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)78.083 360.120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.036 336.593TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.803.093 1.942.184Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.803.093 1.942.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820149BIST