***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 29.376.741 17.305.102Satışların Maliyeti28 -6.411.143 -13.204.976TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.965.598 4.100.126BRÜT KAR (ZARAR)22.965.598 4.100.126Genel Yönetim Giderleri29 -10.853.272 -3.096.459Pazarlama Giderleri29 -3.522.247 -628.485Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.418.312 2.698.722Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.914.291 -2.259.502ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.094.100 814.402Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 20.718FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.114.818 814.402Finansman Gelirleri32 3.808.995 539.513Finansman Giderleri33 -4.801.360 -239.736SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.122.453 1.114.179Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.861.779 -228.058Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.900.650 -375.913Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38.871 147.855SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.260.674 886.121DÖNEM KARI (ZARARI)6.260.674 886.121Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.260.674 886.121Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,33900000 0,04800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.643.522 1.837.078Dönem Karı (Zararı)6.260.674 886.121Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.260.674 886.121Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.195.141 395.837Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:18,19 762.474 264.011Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerNo:11,12 22.003Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22.003Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 137.393 82.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 137.393 82.778Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10 3.323.686 -201.013Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -335.207 -314.765Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 3.658.893 115.539Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.787Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 130.527Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler130.527Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.861.779 228.058Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -20.718Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-20.718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler43.762.225 1.145.106Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 8.935.279 -1.065.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.935.279 -1.065.492Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.461.248 -1.326.130İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.195İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.461.248 -1.335.325Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -128.423 -9.176Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 31.578.651 3.475.701İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-105.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 31.683.762 3.475.701Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 408.227 -23.062Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -102.369 -159.145İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-78.571İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-23.798 -159.145İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 609.612 252.410Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)609.612 252.410Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları56.218.040 2.427.064Ödenen Faiz10 -3.288.388 -115.539Alınan Faiz10 335.207 314.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -62.377 -21.452Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -558.960 -767.760YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.840.582 -1.001.688Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -7.792.129 -477.155Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 178.218 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri178.218Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -1.226.671 -524.533Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-940.578 -524.533Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-286.093FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.606.647Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.988.465İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri3.988.465Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -18.176.029Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.176.029Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-419.083YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.196.293 835.390Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi86.933 456.309NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.283.226 1.291.699DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.395.046 8.462.773DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.678.272 9.754.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 165.775.812 92.260.894Finansal Yatırımlar7 8.108.082 446.480Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar7.886.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar221.263 446.480Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar221.263 446.480Ticari Alacaklar10 134.400.487 143.335.766İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar134.400.487 143.335.766Diğer Alacaklar11 5.514.455 4.931.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.514.455 4.931.478Peşin Ödenmiş Giderler15 384.862 244.015İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler384.862 244.015Diğer Dönen Varlıklar26 284.549 337.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar284.549 337.544ARA TOPLAM314.468.247 241.556.177TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR314.468.247 241.556.177DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7 476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar476.030 476.030Diğer Alacaklar11 3.233.326 6.277.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.233.326 6.277.551Maddi Duran Varlıklar18 4.733.313 4.357.530Tesis, Makine ve Cihazlar2.315.005 2.162.740Taşıtlar732.417 724.214Mobilya ve Demirbaşlar332.233 276.693Özel Maliyetler1.353.658 1.193.883Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.444.048 2.284.995Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 987.066 731.414Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 987.066 731.414Peşin Ödenmiş Giderler31.372 43.796İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 31.372 43.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.905.155 14.171.316TOPLAM VARLIKLAR326.373.402 255.727.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 40.683.512 54.698.959İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar40.683.512 54.698.959Banka Kredileri4.811.779Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar40.683.512 49.887.180İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.096.536 849.377İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.096.536 849.377Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.096.536 849.377Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar10 235.404.236 159.593.893İlişkili Taraflara Ticari Borçlar105.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar235.404.236 159.488.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 2.059.021 1.650.794Diğer Borçlar11 42.951 145.320İlişkili Taraflara Diğer Borçlar78.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.951 66.749Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.880.147 538.457Kısa Vadeli Karşılıklar22 695.360 140.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 88.535 90.268Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar606.825 50.208ARA TOPLAM281.861.763 217.617.276TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER281.861.763 217.617.276UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.647.212 1.647.769İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.647.212 1.647.769Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.647.212 1.647.769Uzun Vadeli Karşılıklar22 241.310 164.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 241.310 164.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 90.329 129.200TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.978.851 1.941.530TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER283.840.614 219.558.806ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 42.532.788 36.168.687Ödenmiş Sermaye18.467.325 18.467.325Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-60.983 -60.983Diğer Kazançlar (Kayıplar)-60.983 -60.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.032.285 928.858Yabancı Para Çevrim Farkları607.285 503.858Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.117.176 1.840.670Yasal Yedekler2.117.176 1.840.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14.716.311 10.320.760Net Dönem Karı veya Zararı6.260.674 4.672.057TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.532.788 36.168.687TOPLAM KAYNAKLAR326.373.402 255.727.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.605.591 -1.605.591 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.305 30.534 886.121 900.350 900.350Dönem Karı (Zararı)27 886.121 886.121 886.121Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.305 30.504 14.229 14.229Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 18.467.325 -130.241 456.309 425.000 1.334.933 10.826.497 886.121 32.265.944 32.265.944Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler276.506 4.395.551 -4.672.057 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.427 6.260.674 6.364.101 6.364.101Dönem Karı (Zararı)27 6.260.674 6.260.674 6.260.674Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)103.427 103.427 103.427Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 607.285 425.000 2.117.176 14.716.311 6.260.674 42.532.788 42.532.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 6.260.674 886.121DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -16.305Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 0 -20.904Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 4.599Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.599Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar103.427 30.534Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler103.427 30.534Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi103.427 30.534DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.427 14.229TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.364.101 900.350Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.364.101 900.350http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844204BIST