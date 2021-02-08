***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 6.852.426.650 88.236.558Satışların Maliyeti28 -6.701.201.283 -50.732.089TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.225.367 37.504.469BRÜT KAR (ZARAR)151.225.367 37.504.469Genel Yönetim Giderleri29 -61.839.222 -24.899.435Pazarlama Giderleri29 -16.452.413 -4.557.176Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 11.024.828 9.013.825Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -10.204.631 -9.016.499ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)73.753.929 8.045.184Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 215.607 228.683Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -504.459FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33 3.239.938 1.952.463Finansman Giderleri33 -13.990.348 -3.969.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)62.714.667 6.256.566Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.900.724 -1.584.509Dönem Vergi (Gideri) Geliri-13.351.767 -1.627.882Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -548.957 43.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)48.813.943 4.672.057DÖNEM KARI (ZARARI)48.813.943 4.672.057Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları48.813.943 4.672.057Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-196.395.917 -50.593.434Dönem Karı (Zararı)48.813.943 4.672.057Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.807.579 5.310.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 3.150.393 1.618.363Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler118.859 -176.695Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 118.859 -176.695Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler677.346 604.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 677.346 604.756Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.658.468 1.908.444Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.024.071 -1.072.458Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 13.682.539 2.983.196Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.294Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 12.937Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12.937Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 13.900.724 1.584.509Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -215.607 -228.683Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-215.607 -228.683İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 504.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-267.943.428 -59.883.072Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -442.855.214 -117.912.095İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-442.855.214 -117.912.095Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -70.094.386 -5.450.581İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.195İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-70.094.386 -5.459.776Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -649.968 24.778Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 246.705.740 62.726.330İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)283.838 105.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)246.421.902 62.621.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 3.790.848 1.318.680Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 68.653 -257.949İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-78.571 78.571İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)147.224 -336.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.909.101 -332.235Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-332.235Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.909.101Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-190.321.906 -49.900.321Alınan Faiz33 3.024.071 1.072.458Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22-24 -123.227 -676.146Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -8.974.855 -1.089.425YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.983.772 -3.708.117İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri736.478Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 -1.116.270 274.022Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri564.357 418.720Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 564.357 418.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.168.337 -4.400.859Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-19 -8.647.476 -4.198.598Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-19 -520.861 -202.261FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI219.272.930 51.155.741Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri66.200.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri167.320.200 54.364.679Kredilerden Nakit Girişleri8 70.131.600 18.176.029İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 97.188.600 36.188.650Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.832.267 -560.021Ödenen Faiz8 -12.415.003 -2.648.917YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.893.241 -3.145.810Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 78.083NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.893.241 -3.067.727DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.614.752 8.462.773DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.507.993 5.395.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 398.691.363 92.260.894Finansal Yatırımlar7 1.549.813 446.480Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.549.813 446.480Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar1.549.813 446.480Ticari Alacaklar10 585.493.919 143.335.766İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar585.493.919 143.335.766Diğer Alacaklar11 76.602.973 4.931.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar76.602.973 4.931.478Peşin Ödenmiş Giderler15 630.116 244.015İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler630.116 244.015Diğer Dönen Varlıklar26 5.268.266 337.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.268.266 337.544ARA TOPLAM1.068.236.450 241.556.177TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.068.236.450 241.556.177DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar476.030 476.030Diğer Alacaklar11 4.686.917 6.277.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.686.917 6.277.551Maddi Duran Varlıklar18 10.744.995 4.357.530Tesis, Makine ve Cihazlar6.245.675 2.162.740Taşıtlar1.955.092 724.214Mobilya ve Demirbaşlar632.677 276.693Özel Maliyetler1.911.551 1.193.883Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.705.357 2.284.995Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 995.920 731.414Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar995.920 731.414Peşin Ödenmiş Giderler15 169.029 43.796İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler169.029 43.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.778.248 14.171.316TOPLAM VARLIKLAR1.088.014.698 255.727.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 222.319.476 54.698.959İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37 17.309.645 4.811.779Banka Kredileri17.309.645 4.811.779İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar205.009.831 49.887.180Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar205.009.831 49.887.180Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.540.340 849.377İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.540.340 849.377Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.540.340 849.377Ticari Borçlar10 699.208.804 159.593.893İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 388.949 105.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar698.819.855 159.488.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 5.411.210 1.650.794Diğer Borçlar11 166.635 145.320İlişkili Taraflara Diğer Borçlar78.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar166.635 66.749Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 4.915.369 538.457Kısa Vadeli Karşılıklar22 356.786 140.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 283.698 90.268Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar73.088 50.208ARA TOPLAM933.918.620 217.617.276TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER933.918.620 217.617.276UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.341.280 1.647.769İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.341.280 1.647.769Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.341.280 1.647.769Uzun Vadeli Karşılıklar22 549.852 164.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 549.852 164.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 263.983 129.200TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.155.115 1.941.530TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER936.073.735 219.558.806ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 151.940.963 36.168.687Ödenmiş Sermaye100.000.000 18.467.325Paylara İlişkin Primler (İskontolar)368.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-80.173 -60.983Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -60.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -60.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)425.000 928.858Yabancı Para Çevrim Farkları503.858Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.461.021 1.840.670Yasal Yedekler1.461.021 1.840.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları952.411 10.320.760Net Dönem Karı veya Zararı48.813.943 4.672.057TOPLAM ÖZKAYNAKLAR151.940.963 36.168.687TOPLAM KAYNAKLAR1.088.014.698 255.727.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27 505.737 1.099.854 -1.605.591 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)27 4.672.057 4.672.057 4.672.057Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.953 78.083 131.036 131.036Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687Diğer Düzeltmeler-1.449.247 -1.449.247 -1.449.247Transferler27 15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068 0 0Dönem Karı (Zararı)27 48.813.943 48.813.943 48.813.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.190 -19.190 -19.190Sermaye Arttırımı66.200.000 368.761 66.568.761 66.568.761Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -80.173 0 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 48.813.943 4.672.057DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.190 52.953Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -24.602 67.889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 5.412 -14.936Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi5.412 -14.936Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 78.083Yabancı Para Çevrim Farkları0 78.083Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 78.083DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.190 131.036TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.794.753 4.803.093Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları48.794.753 4.803.093http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908329BIST