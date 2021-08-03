***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
03.08.2021 18:50
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 6.982.557.800 58.349.944 2.547.350.979 28.973.203
Satışların Maliyeti
28 -6.832.883.819 -10.495.615 -2.480.036.356 -4.084.472
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
149.673.981 47.854.329 67.314.623 24.888.731
BRÜT KAR (ZARAR)
29 149.673.981 47.854.329 67.314.623 24.888.731
Genel Yönetim Giderleri
29 -58.618.193 -21.338.313 -35.084.098 -10.485.041
Pazarlama Giderleri
29 -10.511.498 -6.797.026 -4.831.243 -3.274.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.873.827 4.325.955 4.158.965 1.907.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -8.169.842 -3.863.162 -3.748.019 -1.948.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.248.275 20.181.783 27.810.228 11.087.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 79.067 20.718 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -45.145 -532.029 0 -532.029
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
81.282.197 19.670.472 27.810.228 10.555.654
Finansman Gelirleri
32 7.901.175 3.291.091 2.627.430 -517.904
Finansman Giderleri
33 -28.435.207 -6.246.019 -16.819.372 -1.444.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.748.165 16.715.544 13.618.286 8.593.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.406.723 -3.724.467 -6.312.865 -1.862.688
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.472.715 -3.945.649 -6.339.523 -2.044.999
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 65.992 221.182 26.658 182.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.341.442 12.991.077 7.305.421 6.730.403
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.341.442 12.991.077 7.305.421 6.730.403
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.341.442 12.991.077 7.305.421 6.730.403
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.717.716 -135.908.429
Dönem Karı (Zararı)
45.341.442 12.991.077
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.341.442 12.991.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.309.644 11.393.952
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 2.801.878 1.424.563
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 662.198
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 0 130.169
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 532.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 726.343 359.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
726.343 359.293
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.194.830 5.244.716
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -5.333.065 -807.589
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 27.527.895 6.052.305
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 306.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
907.312 -567
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
907.312 -567
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 15.406.723 3.724.467
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -33.922 -20.718
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -33.922 -20.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.010.671 -158.560.890
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -215.322.851 -126.342.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-215.259.639 -126.342.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 47.311.800 -20.049.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.311.800 -20.049.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -568.835 -173.699
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 96.300.333 -14.236.055
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.934 408.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
96.232.399 -14.644.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 25.600 927.937
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 220.148 6.541
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
220.148 85.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.976.866 1.305.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -3.887.761 91.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 910.895 1.213.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.640.415 -134.175.861
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
33 5.333.065 807.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -124.050 -80.111
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -14.131.714 -2.460.046
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.915.010 -1.719.857
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 -10.038.531 239.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 169.404 178.218
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.404 178.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.045.883 -2.137.588
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -3.456.037 -1.866.168
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -589.846 -271.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.043.218 56.986.302
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.644.280 63.442.550
Kredilerden Nakit Girişleri
8 20.457.330 36.163.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 46.186.950 27.279.550
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.044.540 -848.853
Ödenen Faiz
8 -26.556.522 -5.607.395
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.845.924 -80.641.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.845.924 -80.641.984
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.507.993 88.480.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 44.353.917 7.838.616
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 398.428.209 398.691.363
Finansal Yatırımlar
7 10.681.032 1.549.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.681.032 1.549.813
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
10.681.032 1.549.813
Ticari Alacaklar
10 800.816.770 585.493.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
63.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
800.753.558 585.493.919
Diğer Alacaklar
11 31.253.784 76.602.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.253.784 76.602.973
Peşin Ödenmiş Giderler
15 903.548 630.116
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
903.548 630.116
Diğer Dönen Varlıklar
26 5.834.027 5.268.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.834.027 5.268.266
ARA TOPLAM
1.247.917.370 1.068.236.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.247.917.370 1.068.236.450
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Diğer Alacaklar
11 2.724.306 4.686.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.724.306 4.686.917
Maddi Duran Varlıklar
18 16.954.453 10.744.995
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.071.098 6.245.675
Taşıtlar
6.199.792 1.955.092
Mobilya ve Demirbaşlar
750.117 632.677
Özel Maliyetler
3.933.446 1.911.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 3.271.035 2.705.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.419.589 995.920
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.419.589 995.920
Peşin Ödenmiş Giderler
15 144.432 169.029
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
144.432 169.029
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.989.845 19.778.248
TOPLAM VARLIKLAR
1.272.907.215 1.088.014.698
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 289.904.402 222.319.476
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37 0 17.309.645
Banka Kredileri
17.309.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
289.904.402 205.009.831
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
289.904.402 205.009.831
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.505.155 1.540.340
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.505.155 1.540.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.505.155 1.540.340
Ticari Borçlar
10 766.400.059 699.208.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 456.883 388.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
765.943.176 698.819.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 5.436.810 5.411.210
Diğer Borçlar
11 386.783 166.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
386.783 166.635
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 6.256.370 4.915.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.868.463 356.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 886.784 283.698
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
981.679 73.088
ARA TOPLAM
1.071.758.042 933.918.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.071.758.042 933.918.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.821.718 1.341.280
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.821.718 1.341.280
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.821.718 1.341.280
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 549.059 549.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 549.059 549.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 197.991 263.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.568.768 2.155.115
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.074.326.810 936.073.735
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 198.580.405 151.940.963
Ödenmiş Sermaye
138.100.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
368.761 368.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.173 -80.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
425.000 425.000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.770.531 1.461.021
Yasal Yedekler
3.870.531 1.461.021
Girişim Sermayesi Fonu
5.900.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.654.844 952.411
Net Dönem Karı veya Zararı
45.341.442 48.813.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
198.580.405 151.940.963
TOPLAM KAYNAKLAR
1.272.907.215 1.088.014.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.449.247 -1.449.247 -1.449.247
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 8.871.513 4.672.057 34.719.440 34.719.440
Transferler
15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.287 12.991.077 13.011.364 13.011.364
Dönem Karı (Zararı)
12.991.077 12.991.077 12.991.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.287 20.287 20.287
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.800.000 -40.696 0 425.000 1.461.021 952.411 12.991.077 49.588.813 49.588.813
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963
Diğer Düzeltmeler
1.298.000 1.298.000 1.298.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 100.000.000 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963
Transferler
27 38.100.000 8.309.510 3.702.433 -50.111.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 45.341.442 45.341.442 45.341.442
Dönem Karı (Zararı)
27 45.341.442 45.341.442 45.341.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
138.100.000 368.761 -80.173 0 425.000 9.770.531 4.654.844 45.341.442 198.580.405 198.580.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 45.341.442 12.991.077 7.305.421 6.730.403
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24 0 20.287 0 20.287
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 0 26.009 0 26.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 0 -5.722 0 -5.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -5.722 0 -5.722
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 -103.427
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 -103.427
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 -103.427
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 20.287 0 -83.140
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.341.442 13.011.364 7.305.421 6.647.263
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.341.442 13.011.364 7.305.421 6.647.263
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954562
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