***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 6.982.557.800 58.349.944 2.547.350.979 28.973.203Satışların Maliyeti28 -6.832.883.819 -10.495.615 -2.480.036.356 -4.084.472TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)149.673.981 47.854.329 67.314.623 24.888.731BRÜT KAR (ZARAR)29 149.673.981 47.854.329 67.314.623 24.888.731Genel Yönetim Giderleri29 -58.618.193 -21.338.313 -35.084.098 -10.485.041Pazarlama Giderleri29 -10.511.498 -6.797.026 -4.831.243 -3.274.779Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 8.873.827 4.325.955 4.158.965 1.907.643Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -8.169.842 -3.863.162 -3.748.019 -1.948.871ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)81.248.275 20.181.783 27.810.228 11.087.683Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 79.067 20.718 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -45.145 -532.029 0 -532.029FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)81.282.197 19.670.472 27.810.228 10.555.654Finansman Gelirleri32 7.901.175 3.291.091 2.627.430 -517.904Finansman Giderleri33 -28.435.207 -6.246.019 -16.819.372 -1.444.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.748.165 16.715.544 13.618.286 8.593.091Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.406.723 -3.724.467 -6.312.865 -1.862.688Dönem Vergi (Gideri) Geliri-15.472.715 -3.945.649 -6.339.523 -2.044.999Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 65.992 221.182 26.658 182.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.341.442 12.991.077 7.305.421 6.730.403DÖNEM KARI (ZARARI)45.341.442 12.991.077 7.305.421 6.730.403Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.341.442 12.991.077 7.305.421 6.730.403Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.717.716 -135.908.429Dönem Karı (Zararı)45.341.442 12.991.077Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.341.442 12.991.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler42.309.644 11.393.952Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 2.801.878 1.424.563Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 662.198Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,12 0 130.169Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 0 532.029Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 726.343 359.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler726.343 359.293Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.194.830 5.244.716Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -5.333.065 -807.589Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 27.527.895 6.052.305Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8 306.480Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler907.312 -567Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler907.312 -567Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 15.406.723 3.724.467Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -33.922 -20.718Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -33.922 -20.718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-75.010.671 -158.560.890Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -215.322.851 -126.342.130İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-63.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-215.259.639 -126.342.130Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 47.311.800 -20.049.001İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)47.311.800 -20.049.001Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -568.835 -173.699Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 96.300.333 -14.236.055İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)67.934 408.588İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)96.232.399 -14.644.643Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 25.600 927.937Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 220.148 6.541İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-78.571İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)220.148 85.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -2.976.866 1.305.517Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -3.887.761 91.782Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 910.895 1.213.735Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.640.415 -134.175.861Ödenen FaizAlınan Faiz33 5.333.065 807.589Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -124.050 -80.111Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -14.131.714 -2.460.046YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.915.010 -1.719.857Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 -10.038.531 239.513Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 169.404 178.218Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.404 178.218Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.045.883 -2.137.588Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -3.456.037 -1.866.168Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -589.846 -271.420FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.043.218 56.986.302Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri66.644.280 63.442.550Kredilerden Nakit Girişleri8 20.457.330 36.163.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 46.186.950 27.279.550Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.044.540 -848.853Ödenen Faiz8 -26.556.522 -5.607.395YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.845.924 -80.641.984NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.845.924 -80.641.984DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.507.993 88.480.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 44.353.917 7.838.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 398.428.209 398.691.363Finansal Yatırımlar7 10.681.032 1.549.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.681.032 1.549.813Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar10.681.032 1.549.813Ticari Alacaklar10 800.816.770 585.493.919İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar63.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar800.753.558 585.493.919Diğer Alacaklar11 31.253.784 76.602.973İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.253.784 76.602.973Peşin Ödenmiş Giderler15 903.548 630.116İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler903.548 630.116Diğer Dönen Varlıklar26 5.834.027 5.268.266İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.834.027 5.268.266ARA TOPLAM1.247.917.370 1.068.236.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.247.917.370 1.068.236.450DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar476.030 476.030Diğer Alacaklar11 2.724.306 4.686.917İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.724.306 4.686.917Maddi Duran Varlıklar18 16.954.453 10.744.995Tesis, Makine ve Cihazlar6.071.098 6.245.675Taşıtlar6.199.792 1.955.092Mobilya ve Demirbaşlar750.117 632.677Özel Maliyetler3.933.446 1.911.551Kullanım Hakkı Varlıkları18 3.271.035 2.705.357Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.419.589 995.920Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.419.589 995.920Peşin Ödenmiş Giderler15 144.432 169.029İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler144.432 169.029TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.989.845 19.778.248TOPLAM VARLIKLAR1.272.907.215 1.088.014.698KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 289.904.402 222.319.476İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37 0 17.309.645Banka Kredileri17.309.645İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar289.904.402 205.009.831Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar289.904.402 205.009.831Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.505.155 1.540.340İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.505.155 1.540.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.505.155 1.540.340Ticari Borçlar10 766.400.059 699.208.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 456.883 388.949İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar765.943.176 698.819.855Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 5.436.810 5.411.210Diğer Borçlar11 386.783 166.635İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar386.783 166.635Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 6.256.370 4.915.369Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.868.463 356.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 886.784 283.698Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar981.679 73.088ARA TOPLAM1.071.758.042 933.918.620TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.071.758.042 933.918.620UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.821.718 1.341.280İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.821.718 1.341.280Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.821.718 1.341.280Uzun Vadeli Karşılıklar22 549.059 549.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 549.059 549.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 197.991 263.983TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.568.768 2.155.115TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.074.326.810 936.073.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 198.580.405 151.940.963Ödenmiş Sermaye138.100.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)368.761 368.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-80.173 -80.173Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)425.000 425.000Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.770.531 1.461.021Yasal Yedekler3.870.531 1.461.021Girişim Sermayesi Fonu5.900.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.654.844 952.411Net Dönem Karı veya Zararı45.341.442 48.813.943TOPLAM ÖZKAYNAKLAR198.580.405 151.940.963TOPLAM KAYNAKLAR1.272.907.215 1.088.014.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-1.449.247 -1.449.247 -1.449.247Düzeltmelerden Sonraki Tutar18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 8.871.513 4.672.057 34.719.440 34.719.440Transferler15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.287 12.991.077 13.011.364 13.011.364Dönem Karı (Zararı)12.991.077 12.991.077 12.991.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.287 20.287 20.287Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler33.800.000 -40.696 0 425.000 1.461.021 952.411 12.991.077 49.588.813 49.588.813Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963Diğer Düzeltmeler1.298.000 1.298.000 1.298.000Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 100.000.000 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963Transferler27 38.100.000 8.309.510 3.702.433 -50.111.943Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 45.341.442 45.341.442 45.341.442Dönem Karı (Zararı)27 45.341.442 45.341.442 45.341.442Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler138.100.000 368.761 -80.173 0 425.000 9.770.531 4.654.844 45.341.442 198.580.405 198.580.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 45.341.442 12.991.077 7.305.421 6.730.403DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24 0 20.287 0 20.287Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 0 26.009 0 26.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 0 -5.722 0 -5.722Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 0 -5.722 0 -5.722Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 -103.427Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 -103.427Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 -103.427DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 20.287 0 -83.140TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.341.442 13.011.364 7.305.421 6.647.263Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.341.442 13.011.364 7.305.421 6.647.263http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954562BIST