***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 13.166.386.336 6.852.426.650Satışların Maliyeti28 -12.813.381.945 -6.701.201.283TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)353.004.391 151.225.367BRÜT KAR (ZARAR)353.004.391 151.225.367Genel Yönetim Giderleri29 -122.018.920 -54.109.685Pazarlama Giderleri29 -35.955.584 -24.181.950Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 41.151.963 11.024.828Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -45.354.455 -10.204.631ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)190.827.395 73.753.929Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 158.076 215.607Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -45.145 -504.459FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)190.940.326 73.465.077Finansman Gelirleri33 19.381.581 3.239.938Finansman Giderleri33 -63.989.590 -13.990.348SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)146.332.317 62.714.667Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-36.801.947 -13.900.724Dönem Vergi (Gideri) Geliri-35.847.970 -13.351.767Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -953.977 -548.957SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)109.530.370 48.813.943DÖNEM KARI (ZARARI)109.530.370 48.813.943Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları109.530.370 48.813.943Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI75.332.743 -196.395.917Dönem Karı (Zararı)109.530.370 48.813.943Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler100.134.037 28.807.579Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 7.173.446 3.150.393Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.344.640 118.859Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 10.344.640 118.859Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler647.083 677.346Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 647.083 677.346Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler48.301.081 10.658.468Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -11.439.949 -3.024.071Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 59.741.030 13.682.539Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler306.480Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -3.327.709 12.937Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.327.709 12.937Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 36.801.947 13.900.724Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -112.931 -215.607Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-112.931 -215.607İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 504.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-118.759.327 -267.943.428Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -467.395.610 -442.855.214İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-63.820İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-467.331.790 -442.855.214Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 26.943.911 -70.094.386İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26.943.911 -70.094.386Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -941.154 -649.968Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 304.622.874 246.705.740İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)90.568 283.838İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)304.532.306 246.421.902Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 1.304.560 3.790.848Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 15.268.111 68.653İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-78.571İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.268.111 147.224İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.437.981 -4.909.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)872.546Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)565.435 -4.909.101Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları90.905.080 -190.321.906Alınan Faiz33 11.439.949 3.024.071Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22-24 -244.020 -123.227Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -26.768.266 -8.974.855YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-159.882.238 -8.983.772İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri736.478Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 -144.147.118 -1.116.270Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.055.543 564.357Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 1.055.543 564.357Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.790.663 -9.168.337Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-19 -15.602.272 -8.647.476Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-19 -1.188.391 -520.861FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI91.398.171 219.272.930Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri66.200.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri148.616.438 167.320.200Kredilerden Nakit Girişleri8 -16.631.117 70.131.600İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 165.247.555 97.188.600Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.073.705 -1.832.267Ödenen Faiz8 -55.144.562 -12.415.003YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.848.676 13.893.241Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.848.676 13.893.241DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.507.993 1.614.752DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 22.356.669 15.507.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 435.276.937 398.691.363Finansal Yatırımlar7 149.024.640 1.549.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar149.024.640 1.549.813Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar149.024.640 1.549.813Ticari Alacaklar10 1.042.544.889 585.493.919İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar63.820 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.042.481.069 585.493.919Diğer Alacaklar11 48.252.704 76.602.973İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar48.252.704 76.602.973Peşin Ödenmiş Giderler15 1.188.265 630.116İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.188.265 630.116Diğer Dönen Varlıklar26 1.073.720 5.268.266İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 1.073.720 5.268.266ARA TOPLAM1.677.361.155 1.068.236.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.677.361.155 1.068.236.450DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar476.030 476.030Diğer Alacaklar11 6.093.275 4.686.917İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.093.275 4.686.917Maddi Duran Varlıklar18 25.147.789 10.744.995Tesis, Makine ve Cihazlar11.193.421 6.245.675Taşıtlar8.916.680 1.955.092Mobilya ve Demirbaşlar1.094.684 632.677Özel Maliyetler3.943.004 1.911.551Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.612.170 2.705.357Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.740.666 995.920Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.740.666 995.920Peşin Ödenmiş Giderler15 232.034 169.029İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler232.034 169.029TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.301.964 19.778.248TOPLAM VARLIKLAR1.713.663.119 1.088.014.698KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 375.279.293 222.319.476İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37 14.000.000 17.309.645Banka Kredileri14.000.000 17.309.645İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar361.279.293 205.009.831Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar361.279.293 205.009.831Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.139.559 1.540.340İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.139.559 1.540.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.139.559 1.540.340Ticari Borçlar10 1.033.568.576 699.208.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 479.517 388.949İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.033.089.059 698.819.855Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 6.715.770 5.411.210Diğer Borçlar11 15.434.746 166.635İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.434.746 166.635Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 13.995.073 4.915.369Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.168.983 356.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 532.763 283.698Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar636.220 73.088ARA TOPLAM1.447.302.000 933.918.620TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.447.302.000 933.918.620UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.669.976 1.341.280İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.669.976 1.341.280Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.669.976 1.341.280Uzun Vadeli Karşılıklar22 703.850 549.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 703.850 549.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.217.960 263.983TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.591.786 2.155.115TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.450.893.786 936.073.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 262.769.333 151.940.963Ödenmiş Sermaye138.100.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)368.761 368.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-80.173 -80.173Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)425.000 425.000Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.770.531 1.461.021Yasal Yedekler9.770.531 1.461.021Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.654.844 952.411Net Dönem Karı veya Zararı109.530.370 48.813.943TOPLAM ÖZKAYNAKLAR262.769.333 151.940.963TOPLAM KAYNAKLAR1.713.663.119 1.088.014.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler425.000 -1.449.247 -1.449.247 -1.449.247Düzeltmelerden Sonraki Tutar18.467.325 -60.983 503.858 1.840.670 8.871.513 4.672.057 34.719.440 34.719.440Transferler27 15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.813.943 48.794.753 48.794.753Dönem Karı (Zararı)27 48.813.943 48.813.943 48.813.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.190 -19.190 -19.190Sermaye Arttırımı66.200.000 368.761 66.568.761 66.568.761Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 100.000.000 368.761 -80.173 0 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963Diğer Düzeltmeler1.298.000 1.298.000 1.298.000Düzeltmelerden Sonraki Tutar100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963Transferler27 38.100.000 8.309.510 3.702.433 -50.111.943 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)109.530.370 109.530.370 109.530.370Dönem Karı (Zararı)27 109.530.370 109.530.370 109.530.370Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Dönem Sonu Bakiyeler138.100.000 -80.173 0 425.000 9.770.531 4.654.844 109.530.370 262.769.333 262.769.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 109.530.370 48.813.943DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -19.190Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 0 -24.602Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 0 5.412Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 5.412Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -19.190TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.530.370 48.794.753Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları109.530.370 48.794.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002485BIST