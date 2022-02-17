***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 18:21
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 13.166.386.336 6.852.426.650
Satışların Maliyeti
28 -12.813.381.945 -6.701.201.283
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
353.004.391 151.225.367
BRÜT KAR (ZARAR)
353.004.391 151.225.367
Genel Yönetim Giderleri
29 -122.018.920 -54.109.685
Pazarlama Giderleri
29 -35.955.584 -24.181.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 41.151.963 11.024.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -45.354.455 -10.204.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
190.827.395 73.753.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 158.076 215.607
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -45.145 -504.459
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
190.940.326 73.465.077
Finansman Gelirleri
33 19.381.581 3.239.938
Finansman Giderleri
33 -63.989.590 -13.990.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
146.332.317 62.714.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.801.947 -13.900.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-35.847.970 -13.351.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -953.977 -548.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.530.370 48.813.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.530.370 48.813.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
109.530.370 48.813.943
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.332.743 -196.395.917
Dönem Karı (Zararı)
109.530.370 48.813.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.134.037 28.807.579
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 7.173.446 3.150.393
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.344.640 118.859
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.344.640 118.859
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
647.083 677.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 647.083 677.346
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.301.081 10.658.468
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.439.949 -3.024.071
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 59.741.030 13.682.539
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
306.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.327.709 12.937
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.327.709 12.937
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 36.801.947 13.900.724
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -112.931 -215.607
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-112.931 -215.607
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 504.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-118.759.327 -267.943.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -467.395.610 -442.855.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-467.331.790 -442.855.214
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 26.943.911 -70.094.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.943.911 -70.094.386
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -941.154 -649.968
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 304.622.874 246.705.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
90.568 283.838
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
304.532.306 246.421.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.304.560 3.790.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 15.268.111 68.653
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.268.111 147.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.437.981 -4.909.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
872.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
565.435 -4.909.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.905.080 -190.321.906
Alınan Faiz
33 11.439.949 3.024.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22-24 -244.020 -123.227
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -26.768.266 -8.974.855
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-159.882.238 -8.983.772
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
736.478
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 -144.147.118 -1.116.270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.055.543 564.357
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 1.055.543 564.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.790.663 -9.168.337
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 -15.602.272 -8.647.476
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 -1.188.391 -520.861
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.398.171 219.272.930
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
66.200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.616.438 167.320.200
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -16.631.117 70.131.600
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 165.247.555 97.188.600
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.073.705 -1.832.267
Ödenen Faiz
8 -55.144.562 -12.415.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.848.676 13.893.241
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.848.676 13.893.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.507.993 1.614.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.356.669 15.507.993
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 435.276.937 398.691.363
Finansal Yatırımlar
7 149.024.640 1.549.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
149.024.640 1.549.813
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
149.024.640 1.549.813
Ticari Alacaklar
10 1.042.544.889 585.493.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
63.820 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.042.481.069 585.493.919
Diğer Alacaklar
11 48.252.704 76.602.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.252.704 76.602.973
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.188.265 630.116
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.188.265 630.116
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.073.720 5.268.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.073.720 5.268.266
ARA TOPLAM
1.677.361.155 1.068.236.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.677.361.155 1.068.236.450
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Diğer Alacaklar
11 6.093.275 4.686.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.093.275 4.686.917
Maddi Duran Varlıklar
18 25.147.789 10.744.995
Tesis, Makine ve Cihazlar
11.193.421 6.245.675
Taşıtlar
8.916.680 1.955.092
Mobilya ve Demirbaşlar
1.094.684 632.677
Özel Maliyetler
3.943.004 1.911.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.612.170 2.705.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.740.666 995.920
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.740.666 995.920
Peşin Ödenmiş Giderler
15 232.034 169.029
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
232.034 169.029
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.301.964 19.778.248
TOPLAM VARLIKLAR
1.713.663.119 1.088.014.698
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 375.279.293 222.319.476
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37 14.000.000 17.309.645
Banka Kredileri
14.000.000 17.309.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
361.279.293 205.009.831
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
361.279.293 205.009.831
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.139.559 1.540.340
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.139.559 1.540.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.139.559 1.540.340
Ticari Borçlar
10 1.033.568.576 699.208.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 479.517 388.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.033.089.059 698.819.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 6.715.770 5.411.210
Diğer Borçlar
11 15.434.746 166.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.434.746 166.635
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 13.995.073 4.915.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.168.983 356.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 532.763 283.698
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
636.220 73.088
ARA TOPLAM
1.447.302.000 933.918.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.447.302.000 933.918.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.669.976 1.341.280
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.669.976 1.341.280
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.669.976 1.341.280
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 703.850 549.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 703.850 549.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.217.960 263.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.591.786 2.155.115
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.450.893.786 936.073.735
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 262.769.333 151.940.963
Ödenmiş Sermaye
138.100.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
368.761 368.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.173 -80.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
425.000 425.000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.770.531 1.461.021
Yasal Yedekler
9.770.531 1.461.021
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.654.844 952.411
Net Dönem Karı veya Zararı
109.530.370 48.813.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
262.769.333 151.940.963
TOPLAM KAYNAKLAR
1.713.663.119 1.088.014.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
425.000 -1.449.247 -1.449.247 -1.449.247
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18.467.325 -60.983 503.858 1.840.670 8.871.513 4.672.057 34.719.440 34.719.440
Transferler
27 15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.813.943 48.794.753 48.794.753
Dönem Karı (Zararı)
27 48.813.943 48.813.943 48.813.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.190 -19.190 -19.190
Sermaye Arttırımı
66.200.000 368.761 66.568.761 66.568.761
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 100.000.000 368.761 -80.173 0 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963
Diğer Düzeltmeler
1.298.000 1.298.000 1.298.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963
Transferler
27 38.100.000 8.309.510 3.702.433 -50.111.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109.530.370 109.530.370 109.530.370
Dönem Karı (Zararı)
27 109.530.370 109.530.370 109.530.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
138.100.000 -80.173 0 425.000 9.770.531 4.654.844 109.530.370 262.769.333 262.769.333
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 109.530.370 48.813.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -19.190
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 0 -24.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 0 5.412
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 5.412
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -19.190
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.530.370 48.794.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
109.530.370 48.794.753
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002485
BIST