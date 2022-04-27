***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2022 18:27
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 3.736.501.296 4.435.206.821
Satışların Maliyeti
28 -3.612.859.210 -4.352.847.463
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.642.086 82.359.358
BRÜT KAR (ZARAR)
123.642.086 82.359.358
Genel Yönetim Giderleri
29 -36.908.064 -17.636.210
Pazarlama Giderleri
29 -22.943.475 -11.578.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 15.555.212 4.714.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -12.735.119 -4.421.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.610.640 53.438.047
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 567.921 79.067
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -45.145
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.178.561 53.471.969
Finansman Gelirleri
33 38.047.102 5.273.745
Finansman Giderleri
33 -21.677.260 -11.615.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.548.403 47.129.879
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.876.920 -9.093.858
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.497.734 -9.133.192
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.620.814 39.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.671.483 38.036.021
DÖNEM KARI (ZARARI)
74.671.483 38.036.021
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
74.671.483 38.036.021
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.578.590 56.251.268
Dönem Karı (Zararı)
74.671.483 38.036.021
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.048.895 17.653.443
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 2.913.149 1.289.936
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.125.846 210.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.125.846 210.718
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.848.984 8.897.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.639.304 -2.718.807
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 21.488.288 11.615.835
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 306.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-32.245.873 -2.110.655
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-32.245.873 -2.110.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 8.876.920 9.093.858
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -567.921 -33.922
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-567.921 -33.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-234.597.971 2.893.123
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -236.353.489 -223.886.748
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-118.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-236.235.291 -223.886.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -51.980.686 41.763.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.980.686 41.763.065
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.065.046 -942.260
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 70.112.356 186.406.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.074.853 140.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.037.503 186.266.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 717.360 83.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.451.065 108.080
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.451.065 108.080
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.577.401 -639.512
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -6.122.181 -629.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -455.220 -10.077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-160.975.383 58.582.587
Alınan Faiz
10 2.639.304 2.718.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22-24 -160.318 -63.605
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -14.082.193 -4.986.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.681.278 -7.145.999
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 2.118.531 -5.897.075
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.379.922 169.404
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 1.379.922 169.404
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-817.175 -1.418.328
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 -817.175 -828.482
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 0 -589.846
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
173.273.556 -23.385.908
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.352.774 -11.919.016
Kredilerden Nakit Girişleri
8 195.684.719 -58.394.866
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
-331.945 46.475.850
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-951.349 -522.270
Ödenen Faiz
-21.127.869 -10.944.622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.376.244 25.719.361
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.376.244 25.719.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.356.669 15.507.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 25.732.913 41.227.354
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 488.784.528 435.276.937
Finansal Yatırımlar
7 179.151.982 149.024.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
179.151.982 149.024.640
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
179.151.982 149.024.640
Ticari Alacaklar
10 1.278.898.378 1.042.544.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
182.018 63.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.278.716.360 1.042.481.069
Diğer Alacaklar
11 99.320.659 48.252.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99.320.659 48.252.704
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.966.825 1.188.265
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.966.825 1.188.265
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 3.561.875
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.575.901 1.073.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 2.575.901 1.073.720
ARA TOPLAM
2.055.260.148 1.677.361.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.055.260.148 1.677.361.155
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Diğer Alacaklar
11 7.006.006 6.093.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.006.006 6.093.275
Maddi Duran Varlıklar
18 27.774.980 25.147.789
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.348.945 11.193.421
Taşıtlar
10.390.900 8.916.680
Mobilya ve Demirbaşlar
1.103.345 1.094.684
Özel Maliyetler
3.931.790 3.943.004
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 10.064.565 2.612.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.601.943 1.740.666
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.601.943 1.740.666
Peşin Ödenmiş Giderler
15 321.155 232.034
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
321.155 232.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 402.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.647.533 36.301.964
TOPLAM VARLIKLAR
2.102.907.681 1.713.663.119
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 570.678.258 375.279.293
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37 132.365.341 14.000.000
Banka Kredileri
132.365.341 14.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
438.312.917 361.279.293
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
438.312.917 361.279.293
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.724.766 1.139.559
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.724.766 1.139.559
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.724.766 1.139.559
Ticari Borçlar
10 1.153.812.279 1.033.568.576
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 1.554.370 479.517
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.152.257.909 1.033.089.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 7.433.130 6.715.770
Diğer Borçlar
11 6.983.681 15.434.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.983.681 15.434.746
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 10.410.614 13.995.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.326.787 1.168.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 1.145.787 532.763
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
181.000 636.220
ARA TOPLAM
1.753.369.515 1.447.302.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.753.369.515 1.447.302.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.479.121 1.669.976
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.479.121 1.669.976
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.479.121 1.669.976
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.056.354 703.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 1.056.354 703.850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.217.960
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.535.475 3.591.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.761.904.990 1.450.893.786
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 341.002.691 262.769.333
Ödenmiş Sermaye
138.100.000 138.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
368.761 368.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.173 -80.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
425.000 425.000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.870.531 9.770.531
Yasal Yedekler
23.870.531 9.770.531
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.647.089 4.654.844
Net Dönem Karı veya Zararı
74.671.483 109.530.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
341.002.691 262.769.333
TOPLAM KAYNAKLAR
2.102.907.681 1.713.663.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1.298.000 1.298.000 1.298.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 5.900.000 44.211.943 -50.111.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.036.021 38.036.021 38.036.021
Dönem Karı (Zararı)
27 38.036.021 38.036.021 38.036.021
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Pay 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 7.361.021 45.164.354 38.036.021 191.274.984 191.274.984
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 109.530.370 262.769.333 262.769.333
Diğer Düzeltmeler
3.561.875 3.561.875 3.561.875
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 113.092.245 266.331.208 266.331.208
Transferler
27 14.100.000 98.992.245 113.092.245 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
74.671.483 74.671.483 74.671.483
Dönem Karı (Zararı)
27 74.671.483 74.671.483 74.671.483
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 138.100.000 368.761 -80.173 0 425.000 23.870.531 103.647.089 74.671.483 341.002.691 341.002.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 74.671.483 38.036.021
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.671.483 38.036.021
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
74.671.483 38.036.021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024424
BIST