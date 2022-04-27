***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 3.736.501.296 4.435.206.821Satışların Maliyeti28 -3.612.859.210 -4.352.847.463TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)123.642.086 82.359.358BRÜT KAR (ZARAR)123.642.086 82.359.358Genel Yönetim Giderleri29 -36.908.064 -17.636.210Pazarlama Giderleri29 -22.943.475 -11.578.140Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 15.555.212 4.714.862Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -12.735.119 -4.421.823ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.610.640 53.438.047Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 567.921 79.067Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -45.145FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)67.178.561 53.471.969Finansman Gelirleri33 38.047.102 5.273.745Finansman Giderleri33 -21.677.260 -11.615.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)83.548.403 47.129.879Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.876.920 -9.093.858Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -10.497.734 -9.133.192Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.620.814 39.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)74.671.483 38.036.021DÖNEM KARI (ZARARI)74.671.483 38.036.021Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları74.671.483 38.036.021Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-172.578.590 56.251.268Dönem Karı (Zararı)74.671.483 38.036.021Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.048.895 17.653.443Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 2.913.149 1.289.936Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.125.846 210.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.125.846 210.718Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.848.984 8.897.028Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.639.304 -2.718.807Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 21.488.288 11.615.835Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8 306.480Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-32.245.873 -2.110.655Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-32.245.873 -2.110.655Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 8.876.920 9.093.858Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -567.921 -33.922Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-567.921 -33.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-234.597.971 2.893.123Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -236.353.489 -223.886.748İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-118.198İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-236.235.291 -223.886.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -51.980.686 41.763.065İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-51.980.686 41.763.065Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -2.065.046 -942.260Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 70.112.356 186.406.624İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.074.853 140.294İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)69.037.503 186.266.330Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 717.360 83.874Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -8.451.065 108.080İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.451.065 108.080İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.577.401 -639.512Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -6.122.181 -629.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -455.220 -10.077Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-160.975.383 58.582.587Alınan Faiz10 2.639.304 2.718.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22-24 -160.318 -63.605Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -14.082.193 -4.986.521YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.681.278 -7.145.999Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 2.118.531 -5.897.075Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.379.922 169.404Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 1.379.922 169.404Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-817.175 -1.418.328Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-19 -817.175 -828.482Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-19 0 -589.846FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI173.273.556 -23.385.908Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri195.352.774 -11.919.016Kredilerden Nakit Girişleri8 195.684.719 -58.394.866İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri-331.945 46.475.850Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-951.349 -522.270Ödenen Faiz-21.127.869 -10.944.622YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.376.244 25.719.361Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.376.244 25.719.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 22.356.669 15.507.993DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 25.732.913 41.227.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 488.784.528 435.276.937Finansal Yatırımlar7 179.151.982 149.024.640Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar179.151.982 149.024.640Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar179.151.982 149.024.640Ticari Alacaklar10 1.278.898.378 1.042.544.889İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar182.018 63.820İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.278.716.360 1.042.481.069Diğer Alacaklar11 99.320.659 48.252.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar99.320.659 48.252.704Peşin Ödenmiş Giderler15 2.966.825 1.188.265İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.966.825 1.188.265Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 3.561.875Diğer Dönen Varlıklar26 2.575.901 1.073.720İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 2.575.901 1.073.720ARA TOPLAM2.055.260.148 1.677.361.155TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.055.260.148 1.677.361.155DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar476.030 476.030Diğer Alacaklar11 7.006.006 6.093.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.006.006 6.093.275Maddi Duran Varlıklar18 27.774.980 25.147.789Tesis, Makine ve Cihazlar12.348.945 11.193.421Taşıtlar10.390.900 8.916.680Mobilya ve Demirbaşlar1.103.345 1.094.684Özel Maliyetler3.931.790 3.943.004Kullanım Hakkı Varlıkları18 10.064.565 2.612.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.601.943 1.740.666Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.601.943 1.740.666Peşin Ödenmiş Giderler15 321.155 232.034İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler321.155 232.034Ertelenmiş Vergi Varlığı35 402.854TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.647.533 36.301.964TOPLAM VARLIKLAR2.102.907.681 1.713.663.119KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 570.678.258 375.279.293İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37 132.365.341 14.000.000Banka Kredileri132.365.341 14.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar438.312.917 361.279.293Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar438.312.917 361.279.293Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 2.724.766 1.139.559İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.724.766 1.139.559Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.724.766 1.139.559Ticari Borçlar10 1.153.812.279 1.033.568.576İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 1.554.370 479.517İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.152.257.909 1.033.089.059Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 7.433.130 6.715.770Diğer Borçlar11 6.983.681 15.434.746İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.983.681 15.434.746Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 10.410.614 13.995.073Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.326.787 1.168.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 1.145.787 532.763Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar181.000 636.220ARA TOPLAM1.753.369.515 1.447.302.000TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.753.369.515 1.447.302.000UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 7.479.121 1.669.976İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.479.121 1.669.976Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.479.121 1.669.976Uzun Vadeli Karşılıklar22 1.056.354 703.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 1.056.354 703.850Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.217.960TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.535.475 3.591.786TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.761.904.990 1.450.893.786ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 341.002.691 262.769.333Ödenmiş Sermaye138.100.000 138.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)368.761 368.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-80.173 -80.173Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)425.000 425.000Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.870.531 9.770.531Yasal Yedekler23.870.531 9.770.531Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları103.647.089 4.654.844Net Dönem Karı veya Zararı74.671.483 109.530.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR341.002.691 262.769.333TOPLAM KAYNAKLAR2.102.907.681 1.713.663.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler1.298.000 1.298.000 1.298.000Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27 5.900.000 44.211.943 -50.111.943 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.036.021 38.036.021 38.036.021Dönem Karı (Zararı)27 38.036.021 38.036.021 38.036.021Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPay 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 7.361.021 45.164.354 38.036.021 191.274.984 191.274.984Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 109.530.370 262.769.333 262.769.333Diğer Düzeltmeler3.561.875 3.561.875 3.561.875Düzeltmelerden Sonraki Tutar138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 113.092.245 266.331.208 266.331.208Transferler27 14.100.000 98.992.245 113.092.245 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)74.671.483 74.671.483 74.671.483Dönem Karı (Zararı)27 74.671.483 74.671.483 74.671.483Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıBağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler27 138.100.000 368.761 -80.173 0 425.000 23.870.531 103.647.089 74.671.483 341.002.691 341.002.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 74.671.483 38.036.021DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.671.483 38.036.021Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları74.671.483 38.036.021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024424BIST