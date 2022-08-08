***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 5.865.886.314 6.982.557.800 2.547.350.979Satışların Maliyeti28 -5.577.088.559 -6.832.883.819 -2.480.036.356TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)288.797.755 149.673.981 0 67.314.623BRÜT KAR (ZARAR)29 288.797.755 149.673.981 0 67.314.623Genel Yönetim Giderleri29-30 -92.813.949 -58.618.193 -35.084.098Pazarlama Giderleri29-30 -40.703.146 -10.511.498 -4.831.243Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 35.301.812 8.873.827 4.158.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -28.447.120 -8.169.842 -3.748.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)162.135.352 81.248.275 567.921 79.067 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -45.145 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)162.703.273 81.282.197 0 27.810.228Finansman Gelirleri33 63.876.558 7.901.175 2.627.430Finansman Giderleri33 -76.311.964 -28.435.207 -16.819.372SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)150.267.867 60.748.165 0 13.618.286Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.160.228 -15.406.723 0 -6.312.865Dönem Vergi (Gideri) Geliri-20.892.823 -15.472.715 -6.339.523Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 732.595 65.992 26.658SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)130.107.639 45.341.442 0 7.305.421DÖNEM KARI (ZARARI)130.107.639 45.341.442 0 7.305.421Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları130.107.639 45.341.442 7.305.421Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-450.271.147 3.717.716Dönem Karı (Zararı)130.107.639 45.341.442Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)130.107.639 45.341.442Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.405.385 42.309.644Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 6.152.667 2.801.878Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.730.798 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.730.798 0Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 1.226.327 726.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.226.327 726.343Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.913.297 22.194.830Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -6.802.721 -5.333.065Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 66.716.018 27.527.895Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8 0 306.480Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-50.748.415 907.312Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-50.748.415 907.312Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 20.160.228 15.406.723Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -567.921 -33.922Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -567.921 -33.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-598.321.628 -75.010.671Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -776.370.678 -215.322.851İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-179.410 -63.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-776.191.268 -215.259.639Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -36.921.299 47.311.800İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.921.299 47.311.800Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -2.660.684 -568.835Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 215.430.848 96.300.333İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)212.708.427 67.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.722.421 96.232.399Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 608.065 25.600Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 4.509.536 220.148İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.509.536 220.148İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -2.917.416 -2.976.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -2.328.701 -3.887.761Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -588.715 910.895Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-435.808.604 12.640.415Ödenen FaizAlınan Faiz33 6.802.721 5.333.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -239.838 -124.050Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -21.025.426 -14.131.714YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.353.356 -13.915.010Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 -11.383.006 -10.038.531Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 1.379.922 169.404Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.379.922 169.404Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.350.272 -4.045.883Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -7.350.272 -3.456.037Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -589.846FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI484.458.733 39.043.218Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri536.794.139 66.644.280Kredilerden Nakit Girişleri8 199.267.719 20.457.330İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 337.526.420 46.186.950Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.256.896 -1.044.540Ödenen Faiz8 -50.078.510 -26.556.522YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.834.230 28.845.924NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.834.230 28.845.924DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 22.356.669 15.507.993DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 39.190.899 44.353.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 599.620.883 435.276.937Finansal Yatırımlar7 173.656.061 149.024.640Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar173.656.061 149.024.640Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar173.656.061 149.024.640Ticari Alacaklar10 1.822.646.365 1.042.544.889İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar243.230 63.820İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.822.403.135 1.042.481.069Diğer Alacaklar11 78.404.187 48.252.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar78.404.187 48.252.704Peşin Ödenmiş Giderler15 3.742.116 1.188.265İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.742.116 1.188.265Diğer Dönen Varlıklar26 3.402.421 1.073.720İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 3.402.421 1.073.720ARA TOPLAM2.681.472.033 1.677.361.155TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.681.472.033 1.677.361.155DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 37.976.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar37.976.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar37.976.030 476.030Diğer Alacaklar11 12.863.091 6.093.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.863.091 6.093.275Maddi Duran Varlıklar18 27.608.373 25.147.789Tesis, Makine ve Cihazlar12.447.280 11.193.421Taşıtlar9.808.173 8.916.680Mobilya ve Demirbaşlar1.216.740 1.094.684Özel Maliyetler4.136.180 3.943.004Kullanım Hakkı Varlıkları18 9.470.598 2.612.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.463.222 1.740.666Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.463.222 1.740.666Peşin Ödenmiş Giderler15 338.867 232.034İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler338.867 232.034TOPLAM DURAN VARLIKLAR89.720.181 36.301.964TOPLAM VARLIKLAR2.771.192.214 1.713.663.119KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 927.922.667 375.279.293İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37 132.048.248 14.000.000Banka Kredileri132.048.248 14.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar795.874.419 361.279.293Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar795.874.419 361.279.293Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 2.763.585 1.139.559İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.763.585 1.139.559Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.763.585 1.139.559Ticari Borçlar10 1.396.509.140 1.033.568.576İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 3.201.938 479.517İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.393.307.202 1.033.089.059Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 7.323.835 6.715.770Diğer Borçlar11 19.944.282 15.434.746İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.944.282 15.434.746Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 10.300.595 13.995.073Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.299.228 1.168.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 1.299.228 532.763Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar636.220ARA TOPLAM2.366.063.332 1.447.302.000TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.366.063.332 1.447.302.000UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 7.035.925 1.669.976İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.035.925 1.669.976Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.035.925 1.669.976Uzun Vadeli Karşılıklar22 1.168.745 703.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 1.168.745 703.850Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 485.365 1.217.960TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.690.035 3.591.786TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.374.753.367 1.450.893.786ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 -80.173 503.858 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler1.298.000 1.298.000 1.298.000Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 100.000.000 368.761 -80.173 503.858 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963Transferler27 38.100.000 8.309.510 3.702.433 -50.111.943 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 45.341.442 45.341.442 45.341.442Dönem Karı (Zararı)27 45.341.442 45.341.442 45.341.442Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıHariç Pay Sahiplerine Yapılan 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler138.100.000 368.761 -80.173 0 425.000 9.770.531 4.654.844 45.341.442 198.580.405 198.580.405Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 109.530.370 262.769.333 262.769.333Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler3.561.875 3.561.875 3.561.875Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 8.216.719 109.530.370 266.331.208 266.331.208Transferler19.617.705 89.912.665 109.530.370 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)130.107.639 130.107.639 130.107.639Dönem Karı (Zararı)130.107.639 130.107.639 130.107.639Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 29.388.236 98.129.384 130.107.639 396.438.847 396.438.847Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 130.107.639 45.341.442 0 7.305.421DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)130.107.639 45.341.442 0 7.305.421Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları130.107.639 45.341.442 0 7.305.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053147BIST