***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 19:09
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 5.865.886.314 6.982.557.800 2.547.350.979
Satışların Maliyeti
28 -5.577.088.559 -6.832.883.819 -2.480.036.356
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
288.797.755 149.673.981 0 67.314.623
BRÜT KAR (ZARAR)
29 288.797.755 149.673.981 0 67.314.623
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -92.813.949 -58.618.193 -35.084.098
Pazarlama Giderleri
29-30 -40.703.146 -10.511.498 -4.831.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 35.301.812 8.873.827 4.158.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -28.447.120 -8.169.842 -3.748.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
162.135.352 81.248.275 567.921 79.067 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -45.145 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
162.703.273 81.282.197 0 27.810.228
Finansman Gelirleri
33 63.876.558 7.901.175 2.627.430
Finansman Giderleri
33 -76.311.964 -28.435.207 -16.819.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
150.267.867 60.748.165 0 13.618.286
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.160.228 -15.406.723 0 -6.312.865
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.892.823 -15.472.715 -6.339.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 732.595 65.992 26.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
130.107.639 45.341.442 0 7.305.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
130.107.639 45.341.442 0 7.305.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
130.107.639 45.341.442 7.305.421
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-450.271.147 3.717.716
Dönem Karı (Zararı)
130.107.639 45.341.442
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
130.107.639 45.341.442
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.405.385 42.309.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 6.152.667 2.801.878
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.730.798 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.730.798 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 1.226.327 726.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.226.327 726.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.913.297 22.194.830
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -6.802.721 -5.333.065
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 66.716.018 27.527.895
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 0 306.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-50.748.415 907.312
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-50.748.415 907.312
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 20.160.228 15.406.723
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -567.921 -33.922
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -567.921 -33.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-598.321.628 -75.010.671
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -776.370.678 -215.322.851
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-179.410 -63.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-776.191.268 -215.259.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -36.921.299 47.311.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.921.299 47.311.800
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.660.684 -568.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 215.430.848 96.300.333
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
212.708.427 67.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.722.421 96.232.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 608.065 25.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.509.536 220.148
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.509.536 220.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.917.416 -2.976.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -2.328.701 -3.887.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -588.715 910.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-435.808.604 12.640.415
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
33 6.802.721 5.333.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -239.838 -124.050
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -21.025.426 -14.131.714
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.353.356 -13.915.010
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 -11.383.006 -10.038.531
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.379.922 169.404
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.379.922 169.404
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.350.272 -4.045.883
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -7.350.272 -3.456.037
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -589.846
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
484.458.733 39.043.218
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
536.794.139 66.644.280
Kredilerden Nakit Girişleri
8 199.267.719 20.457.330
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 337.526.420 46.186.950
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.256.896 -1.044.540
Ödenen Faiz
8 -50.078.510 -26.556.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.834.230 28.845.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.834.230 28.845.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.356.669 15.507.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 39.190.899 44.353.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 599.620.883 435.276.937
Finansal Yatırımlar
7 173.656.061 149.024.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
173.656.061 149.024.640
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
173.656.061 149.024.640
Ticari Alacaklar
10 1.822.646.365 1.042.544.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
243.230 63.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.822.403.135 1.042.481.069
Diğer Alacaklar
11 78.404.187 48.252.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.404.187 48.252.704
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.742.116 1.188.265
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.742.116 1.188.265
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.402.421 1.073.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 3.402.421 1.073.720
ARA TOPLAM
2.681.472.033 1.677.361.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.681.472.033 1.677.361.155
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 37.976.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
37.976.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
37.976.030 476.030
Diğer Alacaklar
11 12.863.091 6.093.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.863.091 6.093.275
Maddi Duran Varlıklar
18 27.608.373 25.147.789
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.447.280 11.193.421
Taşıtlar
9.808.173 8.916.680
Mobilya ve Demirbaşlar
1.216.740 1.094.684
Özel Maliyetler
4.136.180 3.943.004
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 9.470.598 2.612.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.463.222 1.740.666
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.463.222 1.740.666
Peşin Ödenmiş Giderler
15 338.867 232.034
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
338.867 232.034
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.720.181 36.301.964
TOPLAM VARLIKLAR
2.771.192.214 1.713.663.119
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 927.922.667 375.279.293
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37 132.048.248 14.000.000
Banka Kredileri
132.048.248 14.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
795.874.419 361.279.293
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
795.874.419 361.279.293
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.763.585 1.139.559
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.763.585 1.139.559
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.763.585 1.139.559
Ticari Borçlar
10 1.396.509.140 1.033.568.576
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 3.201.938 479.517
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.393.307.202 1.033.089.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 7.323.835 6.715.770
Diğer Borçlar
11 19.944.282 15.434.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.944.282 15.434.746
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 10.300.595 13.995.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.299.228 1.168.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 1.299.228 532.763
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
636.220
ARA TOPLAM
2.366.063.332 1.447.302.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.366.063.332 1.447.302.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.035.925 1.669.976
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.035.925 1.669.976
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.035.925 1.669.976
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.168.745 703.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 1.168.745 703.850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 485.365 1.217.960
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.690.035 3.591.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.374.753.367 1.450.893.786
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 -80.173 503.858 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1.298.000 1.298.000 1.298.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 100.000.000 368.761 -80.173 503.858 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963
Transferler
27 38.100.000 8.309.510 3.702.433 -50.111.943 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 45.341.442 45.341.442 45.341.442
Dönem Karı (Zararı)
27 45.341.442 45.341.442 45.341.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
Hariç Pay Sahiplerine Yapılan 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
138.100.000 368.761 -80.173 0 425.000 9.770.531 4.654.844 45.341.442 198.580.405 198.580.405
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 109.530.370 262.769.333 262.769.333
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
3.561.875 3.561.875 3.561.875
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 8.216.719 109.530.370 266.331.208 266.331.208
Transferler
19.617.705 89.912.665 109.530.370 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
130.107.639 130.107.639 130.107.639
Dönem Karı (Zararı)
130.107.639 130.107.639 130.107.639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 29.388.236 98.129.384 130.107.639 396.438.847 396.438.847
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 130.107.639 45.341.442 0 7.305.421
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
130.107.639 45.341.442 0 7.305.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
130.107.639 45.341.442 0 7.305.421
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053147
BIST