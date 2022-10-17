***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 6.581.729.004 9.216.418.875 715.842.690 2.233.861.075Satışların Maliyeti28 -6.052.208.963 -8.994.961.709 -475.120.404 -2.162.077.890TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)529.520.041 221.457.166 240.722.286 71.783.185Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)529.520.041 221.457.166 240.722.286 71.783.185Genel Yönetim Giderleri29-30 -152.337.512 -80.345.742 -59.523.563 -24.667.815Pazarlama Giderleri29-30 -76.882.995 -22.449.635 -36.179.849 -8.997.871Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 48.769.554 13.233.395 13.467.742 4.359.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -47.101.750 -11.551.560 -18.654.630 -3.381.718ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)301.967.338 120.343.624 139.831.986 39.095.349Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 430.138 125.347 -137.783 46.280Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -45.145 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)302.397.476 120.423.826 139.694.203 39.141.629Finansman Gelirleri33 187.838.099 9.950.533 123.961.541 2.049.358Finansman Giderleri33 -124.144.993 -41.773.957 -47.833.029 -13.338.750SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)366.090.582 88.600.402 215.822.715 27.852.237Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-44.262.266 -22.050.398 -24.102.038 -6.643.675Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -45.130.305 -21.764.996 -24.237.482 -6.292.281Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 868.039 -285.402 135.444 -351.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562DÖNEM KARI (ZARARI)321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-395.041.363 -14.590.854Dönem Karı (Zararı)321.828.316 66.550.004Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)321.828.316 66.550.004Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler122.277.280 59.903.228Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 9.538.292 4.775.683Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.730.798 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.730.798 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.464.939 298.012Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.464.939 298.012Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler112.297.744 33.399.983Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -10.998.385 -8.313.588Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 123.296.129 41.713.571Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8 0 306.480Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-42.125.025 -847.126Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -42.125.025 -847.126Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 44.262.266 22.050.398Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -430.138 -80.202Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -430.138 -80.202İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-815.178.527 -128.427.355Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.226.411.462 -379.588.610İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-356.020 -72.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.226.055.442 -379.515.677Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -97.616.812 13.714.579İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-97.616.812 13.714.579Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.649.223 -659.394Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 519.426.515 236.618.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.390.807 84.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)518.035.708 236.534.146Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 7.528.852 -590.659Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -10.415.798 24.607İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.415.798 24.607İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.040.599 2.053.482Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -7.340.957 1.195.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 1.300.358 857.948Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-371.072.931 -1.974.123Alınan Faiz10 10.998.385 8.089.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 0 -226.344Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -34.966.817 -20.479.699YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-134.477.831 -33.513.982İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit GirişleriBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -126.820.837 -23.703.740Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 1.242.139 466.434Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.242.139 466.434Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -8.899.133 -10.276.676Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -8.613.861 -9.088.285Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -285.272 -1.188.391Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI541.345.966 66.038.450Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri649.448.447 107.526.154Kredilerden Nakit Girişleri8 263.543.203 39.808.064İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 385.905.244 67.718.090Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -3.453.469 -1.566.810Ödenen Faiz8 -104.649.012 -39.920.894YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.826.772 17.933.614NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.826.772 17.933.614DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 22.356.669 15.507.993DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.183.441 33.441.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 688.257.131 435.276.937Finansal Yatırımlar7 280.470.502 149.024.640Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar280.470.502 149.024.640Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar280.470.502 149.024.640Ticari Alacaklar10 2.272.687.149 1.042.544.889İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar419.840 63.820İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.272.267.309 1.042.481.069Diğer Alacaklar11 131.343.551 48.252.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar131.343.551 48.252.704Peşin Ödenmiş Giderler15 2.751.273 1.188.265İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.751.273 1.188.265Diğer Dönen Varlıklar26 8.414.677 1.073.720İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 8.414.677 1.073.720ARA TOPLAM3.383.924.283 1.677.361.155TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.383.924.283 1.677.361.155DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 37.976.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar37.976.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar37.976.030 476.030Diğer Alacaklar11 20.619.240 6.093.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.619.240 6.093.275Maddi Duran Varlıklar18 26.552.142 25.147.789Tesis, Makine ve Cihazlar12.152.708 11.193.421Taşıtlar9.218.644 8.916.680Mobilya ve Demirbaşlar1.182.592 1.094.684Özel Maliyetler3.998.198 3.943.004Kullanım Hakkı Varlıkları18 8.799.014 2.612.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.593.924 1.740.666Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.593.924 1.740.666Peşin Ödenmiş Giderler318.249 232.034İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 318.249 232.034TOPLAM DURAN VARLIKLAR95.858.599 36.301.964TOPLAM VARLIKLAR3.479.782.882 1.713.663.119KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.042.136.375 375.279.293İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37 87.240.000 14.000.000Banka Kredileri87.240.000 14.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar954.896.375 361.279.293Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar954.896.375 361.279.293Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 2.894.835 1.139.559İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.894.835 1.139.559Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.894.835 1.139.559Ticari Borçlar10 1.793.723.406 1.033.568.576İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 1.870.324 479.517İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.791.853.082 1.033.089.059Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 13.241.796 6.715.770Diğer Borçlar11 5.018.948 15.434.746İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.018.948 15.434.746Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 24.158.561 13.995.073Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.994.876 1.168.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 1.994.876 532.763Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar636.220ARA TOPLAM2.883.168.797 1.447.302.000TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.883.168.797 1.447.302.000UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 6.397.964 1.669.976İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.397.964 1.669.976Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.397.964 1.669.976Uzun Vadeli Karşılıklar22 1.706.676 703.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 1.706.676 703.850Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 349.921 1.217.960TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.454.561 3.591.786TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.891.623.358 1.450.893.786ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 588.159.524 262.769.333Ödenmiş Sermaye228.000.000 138.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)368.761 368.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-80.173 -80.173Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)425.000 425.000Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.388.236 9.770.531Yasal Yedekler29.388.236 9.770.531Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.229.384 4.654.844Net Dönem Karı veya Zararı321.828.316 109.530.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR588.159.524 262.769.333TOPLAM KAYNAKLAR3.479.782.882 1.713.663.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıKullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler1.298.000 1.298.000 1.298.000Düzeltmelerden Sonraki Tutar100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963Transferler38.100.000 8.309.510 3.702.433 -50.111.943 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.550.004 66.550.004 66.550.004Dönem Karı (Zararı)66.550.004 66.550.004 66.550.004Dönem Sonu Bakiyeler27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 66.550.004 219.788.967 219.788.967Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 109.530.370 262.769.333 262.769.333Diğer Düzeltmeler3.561.875 3.561.875 3.561.875Transferler89.900.000 19.617.705 12.665 -109.530.370Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)321.828.316 321.828.316 321.828.316Dönem Karı (Zararı)321.828.316 321.828.316 321.828.316Dönem Sonu Bakiyeler27 228.000.000 368.761 -80.173 425.000 29.388.236 8.229.384 321.828.316 588.159.524 588.159.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072596BIST