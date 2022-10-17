***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
17.10.2022 22:03
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 6.581.729.004 9.216.418.875 715.842.690 2.233.861.075
Satışların Maliyeti
28 -6.052.208.963 -8.994.961.709 -475.120.404 -2.162.077.890
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
529.520.041 221.457.166 240.722.286 71.783.185
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
529.520.041 221.457.166 240.722.286 71.783.185
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -152.337.512 -80.345.742 -59.523.563 -24.667.815
Pazarlama Giderleri
29-30 -76.882.995 -22.449.635 -36.179.849 -8.997.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 48.769.554 13.233.395 13.467.742 4.359.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -47.101.750 -11.551.560 -18.654.630 -3.381.718
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
301.967.338 120.343.624 139.831.986 39.095.349
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 430.138 125.347 -137.783 46.280
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -45.145 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
302.397.476 120.423.826 139.694.203 39.141.629
Finansman Gelirleri
33 187.838.099 9.950.533 123.961.541 2.049.358
Finansman Giderleri
33 -124.144.993 -41.773.957 -47.833.029 -13.338.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
366.090.582 88.600.402 215.822.715 27.852.237
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-44.262.266 -22.050.398 -24.102.038 -6.643.675
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -45.130.305 -21.764.996 -24.237.482 -6.292.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 868.039 -285.402 135.444 -351.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562
DÖNEM KARI (ZARARI)
321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-395.041.363 -14.590.854
Dönem Karı (Zararı)
321.828.316 66.550.004
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
321.828.316 66.550.004
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
122.277.280 59.903.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 9.538.292 4.775.683
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.730.798 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.730.798 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.464.939 298.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.464.939 298.012
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
112.297.744 33.399.983
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -10.998.385 -8.313.588
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 123.296.129 41.713.571
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 0 306.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-42.125.025 -847.126
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -42.125.025 -847.126
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 44.262.266 22.050.398
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -430.138 -80.202
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -430.138 -80.202
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-815.178.527 -128.427.355
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.226.411.462 -379.588.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-356.020 -72.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.226.055.442 -379.515.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -97.616.812 13.714.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-97.616.812 13.714.579
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.649.223 -659.394
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 519.426.515 236.618.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.390.807 84.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
518.035.708 236.534.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 7.528.852 -590.659
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.415.798 24.607
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.415.798 24.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.040.599 2.053.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -7.340.957 1.195.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 1.300.358 857.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-371.072.931 -1.974.123
Alınan Faiz
10 10.998.385 8.089.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 0 -226.344
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -34.966.817 -20.479.699
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-134.477.831 -33.513.982
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -126.820.837 -23.703.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.242.139 466.434
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.242.139 466.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -8.899.133 -10.276.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -8.613.861 -9.088.285
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -285.272 -1.188.391
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
541.345.966 66.038.450
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
649.448.447 107.526.154
Kredilerden Nakit Girişleri
8 263.543.203 39.808.064
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 385.905.244 67.718.090
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.453.469 -1.566.810
Ödenen Faiz
8 -104.649.012 -39.920.894
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.826.772 17.933.614
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.826.772 17.933.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.356.669 15.507.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.183.441 33.441.607
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 688.257.131 435.276.937
Finansal Yatırımlar
7 280.470.502 149.024.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
280.470.502 149.024.640
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
280.470.502 149.024.640
Ticari Alacaklar
10 2.272.687.149 1.042.544.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
419.840 63.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.272.267.309 1.042.481.069
Diğer Alacaklar
11 131.343.551 48.252.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
131.343.551 48.252.704
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.751.273 1.188.265
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.751.273 1.188.265
Diğer Dönen Varlıklar
26 8.414.677 1.073.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 8.414.677 1.073.720
ARA TOPLAM
3.383.924.283 1.677.361.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.383.924.283 1.677.361.155
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 37.976.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
37.976.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
37.976.030 476.030
Diğer Alacaklar
11 20.619.240 6.093.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.619.240 6.093.275
Maddi Duran Varlıklar
18 26.552.142 25.147.789
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.152.708 11.193.421
Taşıtlar
9.218.644 8.916.680
Mobilya ve Demirbaşlar
1.182.592 1.094.684
Özel Maliyetler
3.998.198 3.943.004
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 8.799.014 2.612.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.593.924 1.740.666
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.593.924 1.740.666
Peşin Ödenmiş Giderler
318.249 232.034
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 318.249 232.034
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.858.599 36.301.964
TOPLAM VARLIKLAR
3.479.782.882 1.713.663.119
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.042.136.375 375.279.293
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37 87.240.000 14.000.000
Banka Kredileri
87.240.000 14.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
954.896.375 361.279.293
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
954.896.375 361.279.293
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.894.835 1.139.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.894.835 1.139.559
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.894.835 1.139.559
Ticari Borçlar
10 1.793.723.406 1.033.568.576
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 1.870.324 479.517
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.791.853.082 1.033.089.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 13.241.796 6.715.770
Diğer Borçlar
11 5.018.948 15.434.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.018.948 15.434.746
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 24.158.561 13.995.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.994.876 1.168.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 1.994.876 532.763
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
636.220
ARA TOPLAM
2.883.168.797 1.447.302.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.883.168.797 1.447.302.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.397.964 1.669.976
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.397.964 1.669.976
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.397.964 1.669.976
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.706.676 703.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 1.706.676 703.850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 349.921 1.217.960
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.454.561 3.591.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.891.623.358 1.450.893.786
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 588.159.524 262.769.333
Ödenmiş Sermaye
228.000.000 138.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
368.761 368.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.173 -80.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
425.000 425.000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.388.236 9.770.531
Yasal Yedekler
29.388.236 9.770.531
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.229.384 4.654.844
Net Dönem Karı veya Zararı
321.828.316 109.530.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
588.159.524 262.769.333
TOPLAM KAYNAKLAR
3.479.782.882 1.713.663.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1.298.000 1.298.000 1.298.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963
Transferler
38.100.000 8.309.510 3.702.433 -50.111.943 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.550.004 66.550.004 66.550.004
Dönem Karı (Zararı)
66.550.004 66.550.004 66.550.004
Dönem Sonu Bakiyeler
27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 66.550.004 219.788.967 219.788.967
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 109.530.370 262.769.333 262.769.333
Diğer Düzeltmeler
3.561.875 3.561.875 3.561.875
Transferler
89.900.000 19.617.705 12.665 -109.530.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
321.828.316 321.828.316 321.828.316
Dönem Karı (Zararı)
321.828.316 321.828.316 321.828.316
Dönem Sonu Bakiyeler
27 228.000.000 368.761 -80.173 425.000 29.388.236 8.229.384 321.828.316 588.159.524 588.159.524
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
321.828.316 66.550.004 191.720.677 21.208.562
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072596
BIST