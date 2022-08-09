***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022-30.06.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin Nedeni01.04.2022 - 30.06.2022 sütununda sehven veri girişi hatasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar30.06.2022 dönemine ilişkin finansal tabloların bildirimde Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablolarında 30.06.2022 dönemine ilişkin dönem karı tutarı 130.107.639 TL olarak değişmemekle birlikte, 01.04.2022 - 30.06.2022 dönemine ilişkin çeyreksel gösterimde ertelenmiş verginin sehven hatalı girilmesine bağlı olarak çeyreksel dönem karı 55.436.156 TL olması gerekirken 63.828.230 TL olarak açıklanmıştır. Seans kapanışını takiben gerekli düzeltme bildirimi KAP'ta ivedilikle açıklanacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053350BIST