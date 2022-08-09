***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
09.08.2022 09:44
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
01.04.2022 - 30.06.2022 sütununda sehven veri girişi hatası
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
30.06.2022 dönemine ilişkin finansal tabloların bildirimde Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablolarında 30.06.2022 dönemine ilişkin dönem karı tutarı 130.107.639 TL olarak değişmemekle birlikte, 01.04.2022 - 30.06.2022 dönemine ilişkin çeyreksel gösterimde ertelenmiş verginin sehven hatalı girilmesine bağlı olarak çeyreksel dönem karı 55.436.156 TL olması gerekirken 63.828.230 TL olarak açıklanmıştır. Seans kapanışını takiben gerekli düzeltme bildirimi KAP'ta ivedilikle açıklanacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053350
BIST
17:272.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 35,04
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
17:2717,9087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:2718,5477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2700
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:271.034,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.034,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TMSN
|60,60
|119.180.124
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|386.165.777
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.609.841
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.007.155
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.215.199
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.690.564
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.516.702.510
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,55
|341.456.200
|% -9,40
|
|THYAO
|60,00
|4.412.590.560
|% 2,39
|
|YKBNK
|5,38
|2.416.966.132
|% 2,67
|
|AKBNK
|9,78
|1.905.316.704
|% 3,16
|
|EKGYO
|3,64
|1.754.009.256
|% 5,20
|
|GARAN
|16,72
|1.746.658.384
|% 4,30
|
|EKGYO
|3,64
|1.754.009.256
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,38
|2.416.966.132
|% 2,67
|
|ODAS
|4,01
|1.184.826.798
|% -4,30
|
|ZOREN
|2,70
|787.140.895
|% 4,25
|
|ISCTR
|6,04
|1.361.891.216
|% 1,34
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8955
|17,9087
|% 0,05
|
|Euro
|18,5240
|18,5477
|% 1,48
|
|Sterlin
|21,8254
|21,9348
|% 1,20
|
|Frank
|18,9497
|19,0638
|% 1,28
|
|Riyal
|4,7445
|4,7683
|% -0,13
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|6,88
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.938
|7.001
|4,00
|
|Yarım
|3.381
|3.423
|2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.711
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,09
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|-2,31
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42FLAP
Yüzde 4.82 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 963, 059 adet işlem
-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 51 artarak (% 1.39 ) 3, 038
-
17:41DESA
Yüzde 4.31 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 387, 604 adet işlem
-
17:40SNGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 765, 241 adet işlem
-
17:39GSRAY
Yüzde 4.99 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 309, 211 adet işlem