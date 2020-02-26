***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 26.02.2020Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Grand Cevahir Hotel Turkuaz Salonu Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi. No:5Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması5 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi9 - Şirket, Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin çerçevesinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması10 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi11 - Yönetim Kurulunca 2020 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması12 - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2020 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi16 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgi Formu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet Metni .pdf - İlan MetniEK: 3 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar2019 Yılı Olağan Genel Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821786BIST