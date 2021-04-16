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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2021 16:02



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 18.03.2021
Genel Kurul Tarihi 16.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Grand Cevahir Hotel Turkuaz Salonu Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi. No:5

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
9 - Şirket, Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin çerçevesinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması
10 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı ve oranlarının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulunca 2021 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması
12 - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2021 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu 16.04.2021(bugün) tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2020 Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00'da Grand Cevahir Hotel Turkuaz Salonu Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi. No:5 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleşmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928807


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Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 26,06 26,09 0,23  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,09  
B. Petrol 66,72 66,72 -0,22  
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