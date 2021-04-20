***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 18.03.2021Genel Kurul Tarihi 16.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Grand Cevahir Hotel Turkuaz Salonu Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi. No:5Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması5 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi9 - Şirket, Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin çerçevesinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması10 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı ve oranlarının belirlenmesi11 - Yönetim Kurulunca 2021 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması12 - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2021 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi16 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu 16.04.2021(bugün) tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2020 Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalar2020 Yılı Olağan Genel Kurulu 16.04.2021 tarihinde yapılmış olup, 20.04.2021 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929714BIST