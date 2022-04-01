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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.04.2022 14:43
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul Tarihi 06.05.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dedeman İstanbul Hotel Yıldız Posta Cad. No: 50 Gayrettepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması,
8 - Yön
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 124,60 4.090.867 % 9,97  
DAPGM 20,52 129.759.902 % 9,91  
ASUZU 81,15 150.692.714 % 8,49  
YKSLN 7,82 116.465.253 % 8,31  
KONKA 14,08 79.986.394 % 7,24  
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Dolar 14,6917 14,6960 % 0,17  
Euro 16,2431 16,2508 % 0,00  
Sterlin 19,2393 19,3357 % 0,09  
Frank 15,8308 15,9261 % -0,01  
Riyal 3,9046 3,9242 % 0,17  
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14:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.929 -8,81  
Altın Gr. 910 911 -3,18  
Cumhuriyet 6.026 6.117 -42,00  
Tam 5.997 6.147 -39,97  
Yarım 2.899 2.973 -19,33  
Çeyrek 1.454 1.487 -9,66  
Gümüş.Ons 24,64 24,69 -0,13  
Gümüş Gr. 11,64 11,65 -0,05  
B. Petrol 104 104 -0,68  
Seans Raporu 14:57
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