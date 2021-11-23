***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu Ortaklıkİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren Ortaklıkİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi13.07.2021-06.10.2021Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 13.07.2021 tarih ve 06.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararları ile geri alım programı kapsamında alımı gerçekleştirilen toplamda 9.676.754 TL nominal değerli INFO paylarının tamamının özel emir ile satışı 5,17 TL bedel ile gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlem kapsamında 11.647.909 TL tutarında kar elde edilmiştir. SaygılarımızlaGeri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarINFO 23/11/2021 9.676.754 % 7,01 5,17 % 0 11.647.909 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979332BIST