***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
14.12.2020 17:25
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin 33.800.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 66.200.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 78.952,431 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Melis Gülelce Çıtak 37.000 % 46,86 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Barış Yılmaz 15.901 % 20,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Girişim 101 Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti 8.000 % 10,13 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Barış Dal 5.000 % 6,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Murat Aydın 5.000 % 6,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Asya Meyve Suyu Gıda San. A.Ş. 4.000 % 5,07 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Recai Dal 4.000 % 5,07 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hsabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893058
BIST