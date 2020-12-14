***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarŞirketimizin sermayesinin 33.800.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 66.200.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 78.952,431 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıMelis Gülelce Çıtak 37.000 % 46,86 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaBarış Yılmaz 15.901 % 20,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaGirişim 101 Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti 8.000 % 10,13 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaBarış Dal 5.000 % 6,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaMurat Aydın 5.000 % 6,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaAsya Meyve Suyu Gıda San. A.Ş. 4.000 % 5,07 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaRecai Dal 4.000 % 5,07 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hsabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893058BIST