***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 18:31
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan mali tablo SPK mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819211
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05307,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,28
|Açılış
|: 307,49
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.891.069
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8529
|7,8922
|% -0,10
|
|Frank
|6,1346
|6,1716
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6080
|1,6161
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|5,17
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,02
|
|B. Petrol
|57,13
|57,13
|0,79
|
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