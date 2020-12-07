***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
07.12.2020 13:47
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 150.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz, Kurul'un 03.12.2020 tarih ve 75/1468 sayılı kararı ile 150.000.000 TL'lik ihraç tavanı şeklinde onaylanmış olup, ilk etapta 140.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin Şirketimize teslim edilmesine, mevcut durumda tedavülde olan ve başvuru tarihi (04.11.2020) itibarıyla vadesine iki aydan az kalmış borçlanma araçlarından en az 5.500.000 TL nominal değerli olan(lar)ın itfa edildiğine ilişkin tevsik edici belgelerin Kurula gönderilmesinden sonra ise talep edilen 150.000.000 TL'lik ihraç limitinden geriye kalan 10.000.000 TL'lik ihraç limitine ilişkin onaylı ihraç belgesinin Şirketimize teslim edilmesine karar verilmiştir.
140.000.000 TL'lik ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891717
BIST
15:051.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.330
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|Önceki Kapanış
|: 1.331
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1.337
En Düşük
1.326
15:057,8368
En Yüksek
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|: 0,30%
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|Açılış
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En Düşük
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15:059,4967
En Yüksek
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15:05461,81
En Yüksek
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|Açılış
|: 461,81
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|Önceki Kapanış
|: 461,39
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465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:05
|KRVGD
|10,89
|331.709
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.227.743
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.769.677
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,75
|20.143.454
|% -8,31
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|VANGD
|8,00
|436.212
|% -5,33
|
|PGSUS
|63,70
|290.783.698
|% 0,71
|
|ODAS
|3,51
|268.292.555
|% 1,15
|
|HLGYO
|3,19
|187.690.048
|% -4,49
|
|HUBVC
|19,16
|102.734.703
|% 3,57
|
|BAYRK
|10,03
|95.101.114
|% -0,89
|
|IHLGM
|1,32
|89.454.728
|% 1,54
|
|PEKGY
|2,29
|63.494.569
|% -1,29
|
|TURSG
|5,95
|59.612.109
|% -0,83
|
|BAYRK
|10,03
|95.101.114
|% -0,89
|
|CUSAN
|7,00
|62.325.233
|% 4,95
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8352
|7,8368
|% 0,30
|
|Euro
|9,4912
|9,4967
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,3737
|10,4257
|% -0,89
|
|Frank
|8,7663
|8,8191
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0850
|2,0954
|% 0,40
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,86
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-6,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-10,05
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-4,86
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,82
|48,82
|-0,43
|
Seans Raporu
15:05
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15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.09 ) 1, 469
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15:19XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 17, 661.00 milyon TL de
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15:19HDFGS
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 894, 359 adet işlem
-
15:18GEDIK
Yüzde 7.17 oranında artışla 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 422 adet işlem
-
15:17SASA
Yüzde 7.00 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 486, 576 adet işlem