***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
16.05.2022 10:31
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin, 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.05.2022 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030483
BIST
11:452.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,33
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:4515,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0986
|Açılış
|: 15,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5761
En Düşük
15,4564
11:4516,2787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1653
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2787
En Düşük
16,0891
11:45900,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,36
|Açılış
|: 900,25
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IMASM
|35,26
|2.294.016
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|15.057.342
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|45.639.329
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.602.510
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|4.030.359
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|71.939.405
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.592.299
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.199.448
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,84
|13.548.973
|% -4,97
|
|THYAO
|42,90
|1.490.950.945
|% 0,99
|
|GARAN
|14,97
|688.238.616
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,64
|640.881.394
|% 1,81
|
|KRDMD
|15,32
|604.615.788
|% -2,23
|
|KOZAL
|192,40
|534.471.107
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,71
|519.270.283
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,46
|354.871.452
|% -1,98
|
|SKBNK
|1,10
|81.503.073
|% 0,92
|
|KARSN
|5,43
|252.137.397
|% 1,88
|
|GARAN
|14,97
|688.238.616
|% -0,07
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5721
|15,5761
|% 0,64
|
|Euro
|16,2576
|16,2787
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,9766
|19,0718
|% 0,28
|
|Frank
|15,4162
|15,5091
|% 0,17
|
|Riyal
|4,1368
|4,1575
|% 0,56
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,36
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,91
|
Seans Raporu
11:45
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12:00BMSCH
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11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 79 artarak (% 0.04 ) 2, 165
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11:59
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, SELVA, GZNMI
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