***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
08.07.2022 14:14
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 475.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.07.2022 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044632
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0590
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,5580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0050
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6139
En Düşük
17,4369
12:35966,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,92
|Açılış
|: 966,30
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
972,43
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3136
|17,3281
|% 0,35
|
|Euro
|17,5504
|17,5649
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,7621
|20,8662
|% 0,38
|
|Frank
|17,6877
|17,7942
|% 0,27
|
|Riyal
|4,6007
|4,6238
|% 0,40
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-3,67
|
|Altın Gr.
|972
|972
|6,91
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|38,00
|
|Tam
|6.540
|6.628
|42,00
|
|Yarım
|3.201
|3.242
|22,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.617
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,03
|