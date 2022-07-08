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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

08.07.2022 14:14
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin, 475.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.07.2022 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.  
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044632


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 17,3136 17,3281 % 0,35  
Euro 17,5504 17,5649 % 0,01  
Sterlin 20,7621 20,8662 % 0,38  
Frank 17,6877 17,7942 % 0,27  
Riyal 4,6007 4,6238 % 0,40  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.737 -3,67  
Altın Gr. 972 972 6,91  
Cumhuriyet 6.532 6.631 38,00  
Tam 6.540 6.628 42,00  
Yarım 3.201 3.242 22,00  
Çeyrek 1.603 1.617 7,00  
Gümüş.Ons 19,10 19,13 -0,12  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 0,03  
B. Petrol 105 105 -0,03  
Seans Raporu 12:35
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