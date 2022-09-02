***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
02.09.2022 14:04
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.09.2022 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059612
BIST
14:173.194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 50,79
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
14:1718,2359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0397
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
14:1718,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1005
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
14:17998,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,09
|Açılış
|: 998,90
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler14:13
|OYYAT
|25,30
|17.927.644
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|24.388.954
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.350.180
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|45.988.019
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.904.888
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|3.286.151
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,55
|75.741.473
|% -5,73
|
|PENTA
|392,20
|54.547.992
|% -5,13
|
|OSMEN
|31,96
|5.959.681
|% -4,88
|
|NTGAZ
|22,36
|139.058.192
|% -4,69
|
|AKBNK
|12,70
|3.817.778.186
|% 7,17
|
|THYAO
|71,50
|2.743.906.292
|% 0,56
|
|YKBNK
|7,37
|2.194.565.095
|% -2,64
|
|HALKB
|8,39
|1.876.578.732
|% -1,53
|
|GARAN
|22,92
|1.819.015.624
|% 0,88
|
|AKBNK
|12,70
|3.817.778.186
|% 7,17
|
|YKBNK
|7,37
|2.194.565.095
|% -2,64
|
|EKGYO
|4,05
|935.559.517
|% 1,25
|
|HALKB
|8,39
|1.876.578.732
|% -1,53
|
|ISCTR
|8,17
|1.548.405.034
|% 1,62
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2159
|18,2242
|% 0,15
|
|Euro
|18,1927
|18,2002
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0133
|21,1187
|% 0,37
|
|Frank
|18,4680
|18,5792
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8329
|4,8571
|% 0,15
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,37
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.803
|46,00
|
|Tam
|6.730
|6.784
|19,00
|
|Yarım
|3.279
|3.317
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,92
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,06
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|1,67
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 1.46 ) 3, 450
-
14:28
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, OYYAT, ARTI
-
14:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, THYAO, YKBNK
-
14:28FLAP
Yüzde 6.43 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 599, 373 adet işlem
-
14:27TRGYO
Yüzde 4.61 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 362, 537 adet işlem