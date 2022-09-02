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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

02.09.2022 14:04
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin, 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.09.2022 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.  
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059612


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Altın Gr. 999 999 6,42  
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Tam 6.730 6.784 19,00  
Yarım 3.279 3.317 10,00  
Çeyrek 1.645 1.658 5,00  
Gümüş.Ons 17,90 17,92 0,10  
Gümüş Gr. 10,49 10,50 0,06  
B. Petrol 94,03 94,03 1,67  
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