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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.03.2020 14:12
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.03.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararına kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (12.03.2020) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827450


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DEVA 11,90 182.193.025 % 19,72  
PINSU 2,83 16.807.082 % 19,41  
SELEC 8,79 131.410.958 % 19,11  
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Sterlin 7,9243 7,9640 % -0,19  
Frank 6,6179 6,6578 % 0,35  
Riyal 1,6563 1,6646 % 0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.639 1.639 3,59  
Altın Gr. 328 328 1,50  
Cumhuriyet 2.176 2.209 -14,00  
Tam 2.165 2.219 -14,83  
Yarım 1.047 1.074 -7,17  
Çeyrek 525 537 -3,59  
Gümüş.Ons 16,65 16,67 -0,10  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 -0,01  
B. Petrol 33,52 33,52 -2,27  
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