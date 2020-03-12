***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.03.2020 14:12
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.03.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararına kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (12.03.2020) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827450
BIST
14:1396.425
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -4.541,10
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:136,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0324
|Açılış
|: 6,2340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
14:137,0114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:13328,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,97
|Açılış
|: 328,63
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.926.056
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|273.872.508
|% 19,80
|
|DEVA
|11,90
|182.193.025
|% 19,72
|
|PINSU
|2,83
|16.807.082
|% 19,41
|
|SELEC
|8,79
|131.410.958
|% 19,11
|
|IHEVA
|2,56
|6.435.454
|% -19,50
|
|ALCTL
|13,14
|16.522.852
|% -18,94
|
|TSPOR
|3,51
|142.811.913
|% -18,37
|
|HUBVC
|16,40
|46.714.138
|% -18,00
|
|RYSAS
|4,69
|35.525.296
|% -17,57
|
|ASELS
|25,02
|528.003.687
|% -4,36
|
|THYAO
|8,88
|383.200.335
|% -7,60
|
|ECILC
|4,78
|273.872.508
|% 19,80
|
|GARAN
|9,06
|211.340.027
|% -5,43
|
|MGROS
|22,04
|188.636.891
|% -4,09
|
|IHLGM
|0,99
|124.810.608
|% -11,61
|
|ODAS
|1,42
|136.708.624
|% -11,80
|
|CEMAS
|0,80
|56.442.184
|% -13,04
|
|KARSN
|1,42
|91.494.335
|% -7,79
|
|EKGYO
|1,17
|73.386.271
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9243
|7,9640
|% -0,19
|
|Frank
|6,6179
|6,6578
|% 0,35
|
|Riyal
|1,6563
|1,6646
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,59
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|-14,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|-14,83
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|-7,17
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|16,65
|16,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,52
|33,52
|-2,27
|
Seans Raporu
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